BRAWO

Brandenburg an der Havel Vier Jahre nach ihrem Debut "Hornissen" legen die drei Berliner von "Tipps für Wilhelm", Guillermo Morales, Ruud van der Zalm und Thomas Wosnitza, den viel gelobten Nachfolger "Put your Head on my Shoulder" vor. "Eines der besten deutschen Alben des Jahres", heißt es beim Schall Magazin und von "einem spannenden musikalischen Kurzfilm" ist bei Tonspion die Rede. Welovethat.de wähnt gar die Hamburger Schule zurück und Spotify featured die Band mit ihrer zweiten Single "Das Summen" im internationalen Indie Radar und der Song erhält deutschlandweites Radio Airplay. "Tipps für Wilhelm" gelingt es, mit ihrer Musik den Zeitgeist vieler Musikfans einzufangen. Wer sich von so viel Lob selbst überzeugen möchte, hat am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr die Chancedazu – denn dann sind "Tipps für Wilhelm" live in in der Fonte Bar im Fonte Klub zu erleben. Karten sind für 12, bzw. ermäßigt 9.80 unter www.event-theater.de zu haben. An der Abendkasse kostet de Eintritt 14 Euro.