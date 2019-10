Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Grumsin ist wieder ein Mammut zu Hause. Hier, in einem der ältesten, unberührten Buchenwälder Deutschlands, wurde es geboren, reift heran zu einem ursprünglichen, kraftvollen, sehr besonderen Exemplar. Jetzt, nach seinem fünften Jahr, ist dieses Mammut kernig genug, um aus dem Schoß seiner Geburts- und Kinderstube in die weite Welt zu ziehen. Und das wird gefeiert, denn das Mammut ist ein Whisky, der "Mammoth Whisky" aus der Grumsiner Brennerei in Altkünkendorf, die damit ihre erste eigene Whisky-Kreation auf den Markt bringt. Am 19. Oktober ist Premiere. Das erste Fass wird geöffnet, verkostet und abgefüllt. Für Liebhaber und Kenner, in Fachkreisen Connaisseurs genannt, ist das ein historischer Moment.

Mammut als Symbol der Eiszeit

Für Thomas Blätterlein, Gründer und Inhaber der Grumsiner Brennerei, ist es die Geburtsstunde eines neuen Produktes, mit dem er nicht nur seiner Leidenschaft für edle Tropfen krönt, sondern auch die Uckermark als Genussregion bereichern und bekannter machen möchte. Wer erst einmal auf den Geschmack gekommen ist, wird neugierig, wo denn die Spezialitäten herkommen, wer dahinter steckt, was ihre Produzenten inspiriert und motiviert und findet bei Thomas Blätterlein und seinen Partnern offene Türen und gläserne Produktionsstätten, vom zollverplombten Alkoholreservoir mal abgesehen. So wird aus Blind Dates oft echte Liebe.

Der kraftvolle Name des Grumsiner Mammoth-Whiskys entspringt übrigens dem Logo der Brennerei, das ein Mammut ziert, als Symbol für die eiszeitlich geprägte Landschaft mit dem Unesco-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin und als Sinnbild für die Ursprünglichkeit und Kraft der ausschließlich aus heimischen, traditionellen Rohstoffen gefertigten Produkte. So ist auch der Grumsiner Whisky ein reines Naturprodukt, ein Kind seiner Heimat.

Thomas Blätterlein ist dafür immer wieder auf der Suche nach neuen alten Getreidesorten, hat inzwischen ein gutes Netzwerk geknüpft. So kooperiert er mit dem Verein zur Erhaltung und Renaturierung alter Nutzpflanzen Brandenburg VERN e.V., mit der Genbank Gatersleben, dem bayerischen Landesamt für Arterhaltung, um alte Saatgutraritäten aus den letzten deutschen Sortenreserven samt dazugehörigem Wissen über Qualitäten, Geschmack und Anbau zu erhalten und sie von heimischen Bio-Landwirten anbauen zu lassen. Er experimentiert mit Sorten, Veredelung und Geschmack und bringt auch heimische Obst- und Wildfruchtsorten für seine hochprozentig uckermärkischen Tropfen wieder ins Gedächtnis.

Heraus kommen einzigartige hochwertige und trotzdem sehr bodenständige Produkte, mit der Blätterlein seit 2015 die Uckermark unverwechselbar repräsentiert. Obstbrände, Korn, Gin, Liköre und nun ein deutscher Whisky. Der sei bei Genießern immer mehr gefragt und er in der Uckermark nicht der erste Whisky-Produzent. Diese Position besetzt der Preußen-Whisky aus Schönermark. Konkurrenz sei das nicht, im Gegenteil. "Wir haben unsere eigenen Besonderheiten und arbeiten zusammen, um die Uckermark gemeinsam touristisch und kulinarisch interessanter zu machen. Da kann nicht jeder in seinem Kämmerlein brüten."

Für den Grumsiner Mammoth-Whisky, den es in zwei Sorten gibt, wird Gerste und Ostpreußischer Epp-Weizen, eine alte, einst in der Uckermark heimische Sorte, verwendet, die eigens dafür rekultiviert wurde. Besonderes Aroma gibt auch die Reifung in alten Holz-Fässern, für die Blätterlein schon mal bis Spanien reist, wo das traditionelle Böttcherhandwerk noch kultiviert wird. Hochwertige Rohstoffe seien das eine, die richtige Würze entstünde aber im Holz. So reifte der Mammoth Single Grain als Classic Edition vier Jahre lang in alten Bourbon-Fässern und wurde zur Endreifung in original karibische Rum-Fässer umgefüllt. Der Mammoth Single Malt als limitierte "First Edition" in Fassstärke mit 58,6 Promille lagerte in Fässern aus amerikanischer Weißeiche, in Bourbon-Fässern und schließlich in Sherry-Fässern. Fünf Jahre lang. Rund 700 Flaschen werden damit am 19. Oktober exklusiv gefüllt. Etiketten mit Flaschennummer und Handsignatur sowie die Verpackung hat die Angermünder Druckerei Nauendorf entworfen und angefertigt.

Am 19. Oktober kann man das historische Ereignis beim Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr miterleben. Und kosten.