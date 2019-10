BRAWO

Brandenburg an der Havel Die BAS lädt am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, zu einem 12 Kilometer langen Spaziergang durch den Altstädtischen Forst. Im Rahmen des BIWAQ-Projektes der BAS GmbH können Interessierte auf der Route viel zur Geschichte vom Experten erfahren. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Eingang des Bürgerhauses Hohenstücken. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.