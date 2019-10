René Wernitz

Stölln (MOZ) Eine Sternstunde der zivilen deutschen Luftfahrt jährt sich am 23. Oktober zum 30. Mal: Mit Pilot Heinz-Dieter Kallbach am Steuer setzte eine IL-62 der DDR-Airline Interflug auf einem Acker in Stölln auf. Die Landebahn war nur 850 Meter lang.

Die Maschine war ein Geschenk zur Unterstützung Stöllns beim Gedenken an Flugpionier Otto Lilienthal. Der Jet steht noch heute dort, wird "Lady Agnes" genannt, gehegt und gepflegt und steht inzwischen sogar als Modellbausatz zur Verfügung. Am 26. Oktober wird im Schatten des Flugzeugs das Landefest 2019 gefeiert. Los geht es um 13.03 Uhr. Das war vor 30 Jahren die Landezeit.