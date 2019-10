GZ

Schönermark Der Bürgertreff Schönermark feierte Ende September sein fünfjähriges Bestehen. Eine Kremserfahrt stand aus diesem Anlass auf dem Programm. Mit Pferd und Wagen sollte im behaglichen Tempo die Gegend um Lindow entdeckt werden, so Carmen Blume, Initiatorin des Bürgertreffs. Der Lindower Ponyhof Stapel hatte eine passende Tour zusammengestellt. Die Ausflügler waren mit gefüllten Proviantkörben sowie Kaffee, Kuchen und Getränken ausgerüstet. Nach einer kurzen Fahrt durch Lindow ging es an den Gudelacksee an der alten Dampfmühle. Typisch brandenburgisch ging es entlang einer eng bebauten Durchgangsstraße. Es wurde ein Fotostopp in sehenswerter Lage mit anschließender Kaffeepause direkt am Gudelacksee eingelegt. Vorbei am Wutzsee mit der Skulptur "Schöne Nonne" und dem Wasserrad brachten die Pferde die Gruppe zurück zum Lindower Pferdehof.

"Es war ein nettes Beisammensein, und diese Kremserfahrt ist für alle zu einer schönen Erinnerung geworden. Vielen Dank an Frau Stapel, die diese Fahrtour ermöglicht hat", so Carmen Blume abschließend.