Geglückte öffentliche Generalprobe zur großen "Michael Jackson Show" in der vollbesetzten Oderbruchhalle in Golzow: Die Akteure vom Tanzkreis Fürstenwalde boten eine tolle Show, auch mit selbstgestalteten T-Shirts zum Song "Heal the world". © Foto: Matthias Lubisch

Eva Maria Lubisch

Golzow Zum 19. Mal zeigten in der Oderbruch-Halle 126 tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 22 Jahren, darunter auch 21 Jungen, am Donnerstagabend ihr Können. Tanzkreis-Chef Marcel Schnieber verwirklichte damit als Choreograph der anderthalbstündigen Show einen großen Traum. Dabei spielte auch der 10. Todestag des unvergessenen King of Pop eine große Rolle. Seine Hits und die super Performance dienten dem Macher als Vorlage. "Vor dem gemeinsamen Auftritt haben auch wir unser Ritual. Wir stehen angefasst im Kreis und sagen uns Wir schaffen das!", erzählte Lea (16) aus der Tanzgruppe 11.

Spektakel in zehn Blöcken

Wieder einmal erlebten die Oderbrücher als Erste eine Show, die erst am 27. und 28. März am Sitz des Ensembles in Fürstenwalde zu erleben sein wird. Das Datum gab der leidenschaftliche Tanzlehrer zur Begrüßung bekannt. Er bedankte sich bei der Gastgebergemeinde Golzow, der Odega, der Grundschule sowie beim Verein "Golzower für Golzow" und auch den vielen freiwilligen Helfern, Eltern und Betreuern.

Dann tanzte Michael Jackson als überdimensionaler Schatten hinter dem Vorhang auf der großen Bühne – Gänsehaut pur. Als der Vorhang fiel, begann das explosionsartige Spektakel In zehn Blöcken tanzten abwechselnd in faszinierenden Kostümen die großen und kleinen Künstler nach den Kult-Songs wie "Bad", "Beat it", "I Want You Back", "Earth Song", Blame it on the Boogie", Dirty Diana" und "Way You Make Me Feel".

Atemberaubend war die Aufführung des Pop-Songs "Thriller": Der Saal füllte sich mit tanzenden Zombies rund um das Publikum, und auf der Bühne. Zum krönenden Abschluss agierten beim Titel "Heal the World" alle Akteuren auf und vor der Bühne. Sie trugen selbst bemalte T-Shirts mit dem Peace-Zeichen (Frieden) und schwenkten die Fahne. Tosender Applaus und Zugabe-Forderung war der Dank des begeisterten Publikums. "Das ist der Anfang von etwas ganz Großem, so etwas hat Fürstenwalde noch nicht gesehen", lobte die beeindruckte ehemalige Tanzkreisleiterin Hannelore Holze. Sie hatte den Tanzkreis vor 40 Jahren gegründet und 37 Jahre lang geleitet. Versorgt wurden die Gäste und Besucher von Vereinsmitgliedern "Golzower für Golzow" mit Kaffee, Kuchen und Getränken.

Die Kinder und Jugendlichen hatten traditionell ein einwöchiges Trainingslager in Golzow absolviert. Begleitet wurden sie von Eltern, Betreuern und Helfern, die sich auch um Bühnengestaltung, Technik, Näh- und Schneiderarbeiten der Kostüme sowie die Versorgung aller Beteiligten kümmerten. Odega stellte Unterkünfte und Trainingsräume bereit, ebenso die Gemeinde mit der Grundschule. Simone Grieger, Leiterin des Filmmuseums "Kinder von Golzow", führte durchs spannende Museum und Bibliothek. Einen Kegelabend gab es im Gasthaus Wagner, in der Grundschule wurde gebastelt und gemalt, unter anderem die T-Shirts, die alle beim letzten Tanz zeigten. Nächtliches Wandern gab es mit Klaus-Dieter Lehmann. Nach der Aufführung kam das große Aufräumen und am Freitag der Weg nach Hause.