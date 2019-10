Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Hartmut G. (Name geändert) findet einen dicken Umschlag im Briefkasten. Erst als er den Absender liest, ahnt er, was drin ist. Es ist seine Stasi-Akte. Vor elf Monaten hatte er sie angefordert. Seit kurzem Rentner will er endlich wissen, was damals wirklich geschah. Er hatte Anfang der 80er eine Auseinandersetzung in seinem Betrieb, es ging um den Vorwurf sich am sozialistischen Eigentum bereichert zu haben und unachtsame Äußerungen dem Betriebsdirektor gegenüber. Erstaunt liest er nun, 45 Jahre nach dem Vorfall, wer ihn damals denunziert und die Staatssicherheit auf den Plan gerufen hat. Kollegen, von denen er dachte, sie seien Freunde oder zumindest Kumpels gewesen. Zwar sind die Namen der informellen Mitarbeiter, wie Zuträger der Stasi genannt wurden, geschwärzt, doch er kennt sie. Schließlich wohnt er in einem Dorf.

"Die Anzahl der Anträge auf Einsicht in Stasi-Unterlagen ist auch 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution hoch", weiß Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, zu berichten. Fälle, wie diese gebe es viele. Oft beginnen die Menschen erst im Rentenalter, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Auch Familien suchten nach Jahren Klarheit, auch wenn der Großvater längst gestorben sei. Die Stasi habe schließlich allzu oft auch im innersten Kreis der Familie ihre Fühler ausgestreckt.

Die Barnimer sollten Einsichtnahme in die Stasi-Akten am besten direkt in Frankfurt/Oder anfordern, rät Nooke. Dort lagern nämlich heute die Akten der Altkreise Eberswalde und Bernau. Alles was unter 100 Seiten ist, wird kostenfrei nach Hause geschickt. Ist die Akte dicker, kann man sie vor Ort lesen. Die Behörde der Landesbeauftragten berät und hilft Opfern des DDR-Regimes. Alle, die politisch verfolgt wurden oder andere rechtsstaatswidrige Maßnahmen erlitten haben, erhalten Unterstützung. Vor allem um das Thema Rehabilitierung und Entschädigung kümmert sich Nookes Team. Die Frist zur Antragstellung einer Rehabilitierung, also Anerkennung der Schäden von Bürgern, die in der DDR politisch verfolgt wurden, läuft am 31. Dezember 2019 aus. "Nach unserer Einschätzung haben längst nicht alle Betroffenen einen Antrag gestellt", so Nooke. Deshalb sei die Entfristung durch den Bundestag noch dies Jahr zwingend notwendig. Sorgen machten der Landesbeauftragten der zunehmend sorglose Umgang mit Folgen der kommunistischen Diktatur. Vor allem die Verknüpfung der persönlichen Geschichte der DDR-Bürger, die meist ja nicht schlecht war, und dem totalitären Regime mit seinen Repressalien werden in der Debatte oft gleichgesetzt. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun.

Akten sollen in Frankfurt bleiben

Maria Nooke möchte, dass Aufarbeitung der Folgen des DDR-Regimes auch künftig leicht möglich ist und die Stasi-Akten zugänglich bleiben. Die Sicherung der Stasi-Akten sei ein Erfolg und zugleich Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung. Derzeit plant der Bundestag die Akten dem Bundesarchiv in Koblenz zu unterstellen. Die Zukunft der Außenstellen ist dabei offen. "Das sehe ich kritisch", so Nooke. Die Außenstelle Frankfurt sei ein wichtiger Partner und unverzichtbar für die Aufarbeitung. Nooke will dafür kämpfen, dass die Akten bleiben. "Hier werden sie noch gebraucht".

Wer Fragen zum Thema hat, findet unter https://aufarbeitung.brandenburg.de/beratung oder Tel. 0331 23729221 Hilfe. Eigene Stasi-Akten oder von Familienmitgliedern anfordern unter: https://www.bstu.de/akteneinsicht/privatpersonen/#c451 möglich.