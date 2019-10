Manfred Lutzens

Brandenburg Man mag es kaum glauben, aber schon seit nunmehr genau 50 Jahren verbindet die Überführung am Bahnhof Altstadt die Magdeburger mit der gleichnamigen Landstraße, die zwischenzeitlich "Straße der Aktivisten" hieß. Ja, am 4. Oktober 1969 wurde dort um 14 Uhr das grüne Band für die erste Fahrspur und zugleich für die Straßenbahntraße zerschnitten. "Durch die Teilübergabe der 185 Meter langen Konstruktion, mit der die F 1, die Reichsbahn- sowie zahlreiche Werkgleise überbrückt werden, kommt das gesamte innerstädtische Verkehrsnetz wieder vorzeitig ins Lot", so damals die "Brandenburgischen Neuesten Nachrichten".

In der Tat, speziell für die vielen Bewohner des Gebietes am Stahl- und Walzwerk und damit auch dessen Beschäftigte, hatten die hohen Belastungen ein Ende. Gehörten doch diese mehrere Monate lang währenden Umwege durch die Görden-Siedlung ebenso wie das dabei mehrfache Umsteigen (statt der Elektrischen rollten Busse) der Vergangenheit an. Und das Wichtigste: Jene schier endlosen Wartezeiten an den Bahnschranken - von den Brandenburgern oft als "Sabotagebalken" bezeichnet -, waren für immer vorbei. Diese untragbare Situation kostete die Volkswirtschaft, wie vehement beklagt, Millionensummen.

"Am 1. Juni 1968 hatten wir damals mit den ersten Arbeiten begonnen", erinnert sich noch heute der inzwischen über 90 Jahre alte Reinhard Müller. "Brücken-Müller", wie der versierte und umsichtig agierende Fachmann damals gern anerkennend tituliert wurde, zeichnete dort als Bauleiter für das BMK Ost, den Hauptauftragnehmer, verantwortlich. Dieser Kombinatsbetrieb hatte zuvor bereits beim Errichten der Quenzbrücke (1967) viel Lob erhalten. "Und am Bahnhof Altstadt ermöglichten wir immerhin schon nach rund 15 Monaten eine Teilnutzung. Darauf konnten die von uns dort bis zu 120 eingesetzten Arbeiter der verschiedenen Gewerke zu Recht stolz sein", so sein weiteres Resümee, zugleich mit dem Verweis auf einen seinerzeit noch ungleich höheren Anteil manueller Tätigkeit. Solide bauhandwerkliche Leistungen, allen Witterungsunbilden trotzend - der Winter 1968/69 tat sein Übriges -, dominierten bei diesem "gleisüberspannenden" Investitionsvorhaben ungeachtet so manche Probleme.

Das seinerzeit größte Verkehrsprojekt im Bezirk Potsdam wurde letztendlich vorfristig fertiggestellt. Nur Dank vieler Verpflichtungen (von den Parteigenossen des BMK Ost bei einer SED-Kreisdelegiertenkonferenz entsprechend vorgegeben, d. Verf.) sei das möglich gewesen, lautete die offizielle Begründung. So konnten, wie es hieß, immerhin 2,5 Millionen Mark allein an Stützungsgeldern für die hiesigen Verkehrsbetriebe durch vorzeitige Wiederaufnahme des regulären Linienbetriebes eingespart werden. Was passte da besser ins Bild, als den ersten Teilabschnitt dieses zweifelsohne imposanten Bauwerkes anläßlich des viel propagierten 7. Oktober einzuweihen?! Ergo: Der Rat der Stadt gab dem Projekt den Namen "Brücke des 20. Jahrestages der DDR". Jedoch von den Brandenburgern wurde es kurzerhand - da auch viel geläufiger - als "Überführung" bezeichnet. Bereits seit 1990 ist dieses Konstrukt nun zudem eindeutig als Teilstück in die Magdeburger Land- sowie Magdeburger Straße integriert- jeweils an deren Ende bzw. Beginn. Schilder weisen entsprechend darauf hin.

Rückblickend noch einige Details zu der mittlerweile nun ein halbes Jahrhundert alten Verkehrsverbindung: Allein für den damals mit Hilfe eines Lehrgerüstes errichteten Brücken-Überbau waren fast 4 000 m3 Beton notwendig. Eigens dazu hatte das BMK zweckmäßiger Weise in direkter Nachbarschaft eine Mischstation eingerichtet. Die 42 Meter breite Überführung inklusive Bahntrasse, Fuß- und Radweg sowie deren vier Querträger galt es mit den vom Handwerksbetrieb Güssow gelieferten Metallkabeln ("Trompeten") vorzuspannen; für ihr Auspressen kam Zementmörtel zum Einsatz. Unter den Straßenbahngleisen wurden Isolierungen eingebracht.

Dank dieser Überführung waren neben dem Bahnhof Altstadt endlich die so oft verwünschten Schranken passé. Zugleich jedoch musste die dort bislang ansässige kleine PGH Kfz-Pflegedienst (Vorsitzender Kurt Maluschke) mit ihrem Tankstellenbetrieb weichen und zur Plauer Straße (!) unweit des Rathaus umziehen. Parallel zum Brückenprojekt erfolgte ein Neu- und Ausbau der fortan dann betonierten Landstraße, bis hin zum Silokanal. Überdies musste die Ostrampe der Magdeburger Straße auf Geheiß der hier seit 1945 stationierten Sowjetarmee einen Tunnel erhalten, so dass die Soldaten bei ihrem Weg zu den beiderseits genutzten Kasernen keinesfalls die Fahrbahn zu passieren brauchten.

Heutzutage rollen hier wie über die sich anschließende Landstraße bzw. auch unter der Brückenkonstruktion hindurch tagtäglich Zehntausende von Kraftfahrzeugen, in Richtung Quenz zudem weiterhin die geliebte Tram. Dagegen hat sich der einst als so störend erwiesene Eisenbahnbetrieb - er war bekanntlich Hauptgrund für das Millionenprojekt -, enorm reduziert. Denn das Stahl- und Walzwerk mit seinen Siemens-Martin-Öfen existiert längst nicht mehr. Zum anderen ist die Zahl der Personenzüge gen Rathenow bzw. in umgekehrter Richtung äußerst überschaubar. Und das Aufkommen von Güterwagen, so zum Instandsetzen, erreicht im Vergleich zur Epoche 1960/90 eine eher minimale Größe.

Übrigens, vor fast zehn Jahren kamen eine umfassende Sanierung der gesamten, sich über 2,3 Kilometer erstreckenden Magdeburger Landstraße inklusive etlicher Ausbaumaßnahmen zum Abschluss. Mehr als zwei Millionen Euro mussten investiert werden.