BRAWO

Brandenburg Potsdam. Wie findet ein KFZ-Mechatroniker heraus, warum ein defektes Auto nicht mehr fährt? Was bringt eine Geige zum Klingen? Und wie stellt man eigentlich einen Schuh her? Wenn Kinder die Welt entdecken und verstehen wollen, haben sie viele Fragen. Die spannendsten Antworten geben immer die Praktiker: einem "echten" Handwerker oder einer "echten" Handwerkerin bei ihrer Arbeit zuzuschauen, ist für Kinder ein einprägsames Erlebnis – zumal, wenn die anschließend selber aktiv und kreativ werden können. Genau das ermöglicht der Kita-Wettbewerb des Handwerks, jetzt in seine 7. Runde geht. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Unter dem Motto "Kleine Hände, große Zukunft" besuchen Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen die faszinierende Vielfalt des Handwerks kennen. Anschließend gestalten die Kinder gemeinsam ein Riesenposter, auf dem sie ihre Erlebnisse festhalten – mit allen Materialien, die sie bei "ihrem" Handwerker kennengelernt haben.

Bis zum 7. Februar 2020 können die Kita-Gruppen ihr Poster einreichen. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt die Arbeiten der Kinder. Die Landessieger werden im Frühjahr 2020 bekannt gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von je 500 Euro, z.B. für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk.

"Viele tausend Kita-Kinder kommen über den Wettbewerb Jahr für Jahr zum ersten Mal in Kontakt mit der spannenden Welt des Handwerks und erfahren ganz anschaulich, wie Dinge entstehen und Produkte von Menschen hergestellt und gefertigt werden. In unserer technisierten und digitalisierten Welt ist das besonders wichtig – und den Kindern macht es einen Riesenspaß", erklärt Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam. Gemeinsam mit der Aktion Modernes Handwerk e.V. (AMH) führt die Kammer den Wettbewerb durch. "So bringen wir so schon bei den Kleinsten verborgene Talente zum Vorschein und wecken Interesse für viele Handwerksberufe – spielerischer geht es kaum. Für die neue Wettbewerbsrunde wünschen wir allen Kindern und Handwerkern einen spannenden Tag und freuen uns schon auf viele tolle Poster."

Das schönste Wettbewerbsposter aus dem Land Brandenburg kam im vergangenen Jahr übrigens von den "Lietzower Luchwichteln" aus Nauen. 230 teilnehmende Kitas markierten in der vergangenen Auflage des Wettbewerbs überdies einen neuen Teilnehmer-Rekord.

Interessierte Erzieher können die Wettbewerbspakete bei der Handwerkskammer Potsdam unter presse@hwkpotsdam.de oder auch unter www.amh-online.de/wettbewerbspaket kostenlos anfordern. Und natürlich können auch Handwerker vor Ort die Initiative ergreifen und Kitas in ihrer Nähe auf den Wettbewerb ansprechen. Dafür werden ihnen ebenfalls die Wettbewerbspakete kostenfrei zur Verfügung gestellt.