Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Eine Lindenstraße ohne ihre älteste Linde? Vorstellbar. Aber nicht wünschenswert, jedenfalls laut einer Petition, die 1.412 Unterzeichner und nun auch die Empfehlung vom städtischen Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen hat. "Wir fordern, dass die Linde, die der Straße … ihren Namen gab, nicht gefällt wird!" Warum überhaupt? "Weil sie einer simplen Einfahrt weichen soll." Die im April im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellten Pläne des Investors künden von weitreichenderem Nutzen – und zwar im Zusammenspiel mit der Sanierung des Flakowski-Kaufhauses nebst Neubau in der Hauptstraße. Dem dortigen gewerblichen Teil steht im Hinterland eine komplexe Wohnbebauung zur Seite und ist laut Investor nur in Gänze realisierbar. Die Stadtentwickler waren begeistert, weswegen die Stadt ihm benötigte kommunale Grundstücke im Hinterland verkaufte, auch das mit der Linde, die weichen soll und zwar für Wohnbebauung (siehe Bild). Der Bauantrag hängt an der Fällgenehmigung, die noch nicht erteilt ist. Oberbürgermeister Steffen Scheller sieht die Vorteile eindeutig auf Seiten der Stadtentwicklung. Ebenso eindeutig ist die Stellungnahme der Verwaltung zur Petition: "Aus Sicht der Verwaltung ist dem Anliegen der Petenten … nicht zu folgen." Und: Die Verwaltung werde dem Fällantrag "mit der Beauflagung von Ersatzpflanzungen zustimmen." Womöglich schon vor der nächsten SVV (30. Oktober), in der die Petition ein Thema sein wird.