Tilman Trebs

Velten (MOZ) Zum letzten Mal in diesem Jahr sind am Wochenende die Wakeboarder und Wasserskifahrer am Veltener Bernsteinsee auf die Bretter gestiegen. Zum Saisonabschluss wurde es noch einmal voll an der Seilbahn, dem spätsommerlichen Intermezzo sei Dank. "Das Wetter hat uns in dieser Saison vor allem zum Start ganz so in die Karten gespielt, wie im Jahr davor", bilanzierte Geschäftsführer Tobias Tuchlenski.

Ansonsten zeigten sich die Anlagenbetreiber am Wochenende durchaus zufrieden. Offenbar haben die jüngsten Investitionen gewirkt. Um familienfreundlicher zu werden, waren an der Anlage unter anderem zwei kleine Strände für Kinder angelegt, die Anlage an sich etwas kinderfreundlicher gestaltet worden. "Jetzt ist das passiert, was wir immer wollten. Dass wieder mehr Familien auch mit kleinen Kindern sich bei uns wohlfühlen", sagte Tuchlenski. Dadurch würden wieder mehr Frauen auf die Bretter steigen. "Und unsere Übungsanlage ist besser ausgebucht." Durch den neuen Radweg von und nach Velten hätten zudem mehr Ofenstädter den Weg zur Anlage gefunden.

Der schwimmende Steg, auf dem ins Wasser gefallene Wakeboarder nun zurück laufen können, sei gut angekommen, sagte Tuchlenski. "Früher mussten sie weit zurückschwimmen. Das hat viele genervt. Wir denken darüber nach, den Steg zu verlängern." Erstmals wurden an der Anlage SUP-Boards (Stehpaddelbretter) verliehen. "Sie waren mitunter komplett ausgebucht", sagte Tuchlenski. Die Idee sei von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) gekommen. "Das haben wir gern ausprobiert, und es hat geklappt. Der See bietet gerade für Anfänger gute Möglichkeiten, sich auf den Boards mal auszuprobieren."