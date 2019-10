dpa

Nauen (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat beim Erntedankfest des Deutschen Bauernverbands auf Schloss Ribbeck im Havelland mehr Anstrengungen für den Klimaschutz gefordert.

Die Bauern hätten wegen der Dürre in den vergangenen zwei Jahren große Sorgen gehabt, sagte Steinmeier am Sonntag in seiner Rede. Die große Trockenheit sei Folge des Klimawandels, betonte der Bundespräsident.

"Alle Politiker aber auch wir als Verbraucher müssen uns darauf einrichten, unseren Beitrag zu leisten, damit die Veränderung des Weltklimas in Grenzen gehalten wird", sagte Steinmeier. "Das erfordert Mut, das erfordert auch ein bisschen Umstellung unserer eigenen Lebensweise - aber das ist es wert, wenn wir unsere gemeinsame Zukunft erhalten wollen."

Der Landfrauenverband Havelland überreichte dem Bundespräsidenten eine Erntekrone, die einen Platz im Schloss Bellevue finden soll. Erntekronen werden nach alter Tradition mit Gerste, Roggen, Weizen sowie Hafer gebunden und mit Blüten und Schleifen geschmückt.