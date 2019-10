BRAWO

Brandenburg an der Havel Mitten in der aktuellen Sonderausstellung "Enttäuschung, Hoffnung, Sehnsucht" des Stadtmuseums können die Besucher am Sonntag, 20. Oktober, in zwei Hörspiele des Brandenburger Autors Günther Kähne (1929-1965) eintauchen. Der Walzwerker und Ingenieur für Walzwerktechnik schrieb in seiner Freizeit Kurzgeschichten, Erzählungen und Hörspiele. Zwei davon werden am Sonntagnachmittag vorgestellt. Von 14.15 bis 14.45 Uhr: "Am siebzehnten ging Blacha" (1963) und von 15.00 bis 16.00 Uhr: "Das Mädchen Friederike" (1964). Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Stadtmuseum e.V. ausgerichtet. Der Eintritt beträgt 3 Euro bzw. ermäßigt 1,50 Euro.