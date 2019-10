Aileen Hohnstein

Velten Emotional ging es am Wochenende im Veltener Stadion zu. Da fieberten Zuschauer mit den Sportlern, drückten einzelnen Teilnehmern die Daumen oder seufzten laut auf, wenn eine Übung auf dem Sportplatz misslang. Und es flossen sogar einige Tränen. Am Wochenende wurde erstmals die Deutsche Meisterschaft IGP des Boxer Klubs in der Ofenstadt veranstaltet.

Die drei Ortsgruppen Berlin Spandau, Berlin-Nord-Velten und Kleinmachnow stemmten gemeinsam die Organisation. "Wir haben uns beim Hauptverband in München darum beworben, die Deutsche Meisterschaft auszurichten. Als Veltenerin macht es mich schon stolz, dass wir dieses Wochenende hier Hundesport zeigen können", sagte Bärbel Weiß, zweite Vorsitzende des Veltener Vereins. Etwa 80 Helfer aus den drei Ortsgruppen waren an der Durchführung der Meisterschaft von Freitag bis Sonntag beteiligt. Gut anderthalb Jahre dauerten die Planungen. Stadt und Unternehmen unterstützten das Vorhaben, zum Beispiel mit gesponserten T-Shirts für die Hundeführer. Mit dem Ergebnis waren alle Beteiligten zufrieden. "Wir haben bis jetzt nur Positives von den Teilnehmern gehört", sagte Bärbel Weiß.

Insgesamt starteten 42 Hundeführer mit ihren Boxern. Aus elf Bundesländern reisten sie an, Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg gab es allerdings nicht – es qualifizierte sich kein Hund-Halter-Team. In der Meisterschaft mussten sich die Teilnehmer in drei Kategorien bewähren: Fährtenarbeit, Unterordnung, Schutzdienst. Vor allem die Schutzdienst-Prüfung, in der jeder Hund Scheintäter aufspüren und stellen musste, sorgte für Spannung im Publikum. "Guck mal, wie der den fixiert: Schau mir in die Augen, Kleiner", amüsierte sich eine Frau über einen Boxer, der den Helfer in Schutzkleidung regungslos anstarrte, bevor er das Kommando zum Zugriff erhielt. "Das ist Gehorsam auf ganz hohem Niveau", erklärte Schutzdiensthelfer Tim Werner, der an diesem Wochenende alle 42 um die 30 Kilogramm schweren Tiere an seinem gut gesicherten Arm hängen hatte. Es ginge bei der Prüfung darum, dass der Halter seinen Hund selbst in aufregender Situation unter Kontrolle habe, nicht um das Abrichten und den Angriff auf Menschen. Die Hunde seien darauf trainiert, nur Schutzärmel zu attackieren. Ein paar Minuten später raunte ein kollektives "Oh nein!" durch die Zuschauerreihen, als ein Hund nicht kräftig genug zubiss und vom Schutzärmel des Helfers rutschte – das bedeutete Punktabzug.

Mit Tränen in den Augen beendete Sacha Münster aus Tarp in Schleswig-Holstein seine Prüfung. Nicht, weil er schlecht abgeschnitten hatte. Er verabschiedete seinen Boxer Argo von Pom-Pom in den Ruhestand, nach drei gemeinsamen Meisterschaften. "Ab jetzt wird er zum Sofahund", witzelte er. Zum Austragungsort Velten fand Münster nette Worte: "Alles ist gut: die Stadt, die Leute, die Organisation."