Schwedt (MOZ) Ein Wildunfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der B 166 kurz vor dem Ortseingang von Schwedt. In Folge des Wildunfalls kommt der Fahrer eines VW Passat mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, gerät auf die langsam ansteigende Leitplanke und kommt am Pfeiler eines Hinweisschildes zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.