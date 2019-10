MOZ

Schwedt (MOZ) Gegen 23.30 Uhr bemerkten Polizisten in der Straße Am Aquarium einen Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war. Beim Näherkommen stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr. Kurz bevor der 35-Jährige die Beamten erreichte, stürzte er dann plötzlich, zog sich aber keine Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,04 Promille. Für ihn war die nächtliche Radtour damit beendet.