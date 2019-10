MOZ

Werneuchen (MOZ) Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Freienwalder Straße in Werneuchen haben Polizisten einen Promillefahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 46-jährigen Mann, der mit seinem BMW unterwegs war, nahmen die Beamten den Geruch von Alkohol wahr. Ein entsprechender Atemtest ergab dann eine Alkoholkonzentration von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet.