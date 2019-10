MOZ

Eberswalde (MOZ) Wegen eines vermeintlichen Brandes musste die Eberswalder Feuerwehr am Freitagnachmittag in den Clara-Zetkin-Weg ausrücken. Dort hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen. Ein Feuer musste allerdings noch nicht gelöscht werden – die Ursache für die Rauchentwicklung konnten die Feuerwehrmänner schnell in der Küche ausfindig machen, wo ein angelassener Herd vom Mieter vergessen wurde. Der 61-Jährige war während des Feuerwehreinsatzes nicht zu Hause.