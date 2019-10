MOZ

Schöneiche (MOZ) Unschönes Ende eines Urlaubs: Als ein Schöneicher am Freitagabend nach mehren Tagen Abwesenheit wieder nach Hause in die Straße Am Rosengarten kam, musste er feststellen, dass sein Mercedes Benz E350 nicht mehr an Ort und Stelle stand.

Spuren oder Hinweise auf die Autodiebe waren nicht vorhanden, meldete die Polizei. Sie schätzte den Schaden auf 35 000 Euro und leitete die Fahndung ein.