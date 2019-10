Elke Lang

Beeskow (MOZ) Als besonders bemerkenswert, so Sascha Macht, der vorige Burgschreiber von Beeskow, habe er an Stefan Hornbachs 2015 entstandenem Theaterstück "Über meine Leiche" die Stelle gefunden, in der es um "das Spiel des Lebens, Spiel des Sterbens" gehe.

Das sagte er am Freitag in seiner Laudatio zur feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers, des 27. Burgschreibers. Damit hat er ein Thema benannt, das von dem 1986 in Speyer, Rheinland-Pfalz, geborenen Theaterwissenschaftler, Psychologen, Schauspieler und Schriftsteller immer wieder aufgenommen wird. Es geht um Krankheit, die zum Tode führen kann, etwa einen Tumor zum Beispiel in seinem neuen Roman, an dem er auf der Burg arbeiten will.

Wie reagiert der Betroffene, wie reagiert seine Umwelt, seine Mama? Es geht aber auch ganz einfach um das Leben "wie Gott in Frankreich" mit Baguette und Käse glücklich auf einer Wiese an der Seine liegend. Immer aber wird auch das Ende mitgedacht bei einer Fahrradfahrt durch den gefährlichen Pariser Straßenverkehr oder bei einem Alkoholexzess, bei dem Hornbach lakonisch anmerkt: Er überlebt – bis hier hin.

In "Planet B" ist es die ganze Menschheit, die im Jahr 2080 ausgestorben sei. Er trug aus diesem Stück, das vom Friday for Future angeregt wurde, sehr eindrucksvoll zusammen mit seiner Schauspielkollegin Jana Julia Roth einen Dialog vor, in dem ein Wesen von einem anderen Planeten merkwürdige Fragen stellt: Was ist Müll? Was ist Milch? Was ist ein Schnitzel? Die Antworten führen von einem weggeworfenen bunten Stück Verpackungsfolie für Mars-Schokolade über Soja, Urwald, CO2, zu Wirtschaft, Wachstum, Geld und zu der großen Anklage: Wem gehört die Zeit, wem gehört die Bank?

Es sind verstörende Texte, und Landrat Rolf Lindemann hatte erst einmal Anlaufschwierigkeiten, "sich in diese emotional sehr anspruchsvolle Welt hineinzuversetzen". Ariane Haß, die Direktorin des Beeskower Gymnasium, ist im gleichen Jahr wie Stefan Hornbach geboren. "Er hat es sehr gut dokumentiert, welche gesellschaftlichen Umbrüche gerade vollzogen werden", urteilt sie und ist überzeugt, dass auch ihre etwa 20 Jahre jüngeren Schüler davon bewegt werden. Das bestätigt die 17-jährige Hermine Kühl. Für sie war in der Lesung das in Planet B angesprochene Thema Klima besonders wichtig.

Nicht im Duden

Auch über die künstlerische Gestaltung unterhielten sich anschließend Besucher in einer kleinen Runde. Jan-Peter Voigt hat festgestellt, dass Stefan Hornbach in einer rhythmisierten Sprache schreibt, während Dagmar Voigt besonders die Verfremdung der Sprache aufgefallen ist. So verwendet der Schriftsteller in Planet B das Wort "verschrottern", das nicht im Duden zu finden ist, aber das jeder versteht. "Es ist verfremdet, aber nicht fremd", fasste sie zusammen.