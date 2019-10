Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) "Kuhfuß" oder "Kamper Venus", "Schweizer Hose" oder "Schöne Angewine": Birne ist nicht gleich Birne. Nicht, was den Namen angeht. Und schon gar nicht, was die Frucht, ihr Aussehen angeht. Wie vielfältig die Herbstfrüchte jedoch sein können, zeigt nun eine Ausstellung im Freienwalder Schloss. Standesgemäß mit Birnentarte und Birnenplätzchen, Williams Christ und Kaffee zum Kuchen wurde die Ausstellung mit Zeichnungen des Pfarrers und Pomologen Korbinian Aigner am Sonnabend eröffnet. Dazu hatte der Freundeskreis Schloss Freienwalde eingeladen.

Wie Margret Kampmeyer erklärte, war die Ausstellung mit den Aquarellzeichnungen zuvor in der Fontanestadt Neuruppin zu sehen. Nun ist die Wanderausstellung mit den Exponaten aus dem Nachlass des Apfelpfarrers, der an der Technischen Universität in München verwahrt wird, noch bis 17. November zwischen Donnerstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr in der Kurstadt zu sehen. Das sich der Besuch des Schlosses und der neuen Ausstellung lohnt, darin besteht für Marie-Theres Suermann vom Freundeskreis kein Zweifel. Sie möchte die Schau als Kunstausstellung verstanden wissen. "Durch die Reduktion entsteht Abstraktion. Und damit moderne Kunst", findet sie.

Fast 300 der postkartengroßen Zeichnungen sind – als hochwertige Reproduktionen – an den Wänden der Räumlichkeiten im Schloss zu sehen. Ebenso wie Zitate aus "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" von Theodor Fontane. Denn in Brandenburg könnte niemand eine Birne betrachten, ohne nicht an das Gedicht des großen brandenburgischen Dichters zu denken, so Margret Kampmeyer. Zumal in seinem Jubiläumsjahr.

Aigner begeisterter Züchter

Margret Kampmeyer erklärte den Besuchern der Vernissage am Sonnabend auch die Entstehungsgeschichte der Bildtafeln: Denn die hatte der Pfarrer und Pomologe Korbinian Aigner (1885–1966) als Lehrtafeln angelegt. "Dieses Bildarchiv ist eng verknüpft mit seinem Leben", führte das Mitglied des Freundeskreises Schloss Freienwalde aus. Zunächst richteten sich die Abbildungen der Äpfel und Birnen – von oben, von der Seite, von unten – an seine Schüler und Studenten, an Obstbauern und Gärtner. "Er war der Vorreiter des ersten pomologischen Bildarchivs", erklärte Margret Kampmeyer. Als Gesamtkunstwerk war es auch bereits auf der documenta in Kassel für Kunstkenner zu sehen. "Seither gab es sehr viele Anfragen nach den Werken."