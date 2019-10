Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fans von Schlagermusik sind am Freitagabend in Eisenhüttenstadt im Friedrich-Wolf-Theater voll auf ihre Kosten gekommen.

Neben Michael Hirte auf der Mundharmonika, G.G.Anderson und Sandro begeisterten auch Patrick Lindner und Ireen Sheer das Eisenhüttenstädter Publikum in der von Sascha Heyna präsentierten mehr als dreistündigen langen Schlager-Hitparade, die seit drei Jahren durch die Lande tourt und an 70 Tagen im Jahr zu erleben ist. In der Pause konnten die Besucher den Stars ganz nah sein und Autogramme holen.