Eisenhüttenstadt (MOZ) Unbekannte haben am Freitag gegen 14.55 Uhr an der Eisenhüttenstädter Schwimmhalle und später gegen 21.40 Uhr in der Lindenallee Frauen ihre Handtasche entrissen. Dabei stürzten die Frauen und verletzten sich, meldete die Polizei.

In beiden Fällen griff ein Täter aus einer Personengruppe heraus an. Trotz guter Personenbeschreibungen konnten der oder die Täter nicht gefunden werden. In einem Fall ist die Handtasche wieder aufgetaucht, es fehlte das Bargeld.