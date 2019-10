Wolfgang Gumprich

Gutengermendorf Einmal im Jahr wird die ein-einhalb Kilometer lange Dorfstraße in Gutengermendorf zur Flaniermeile. Links und rechts des Weges bauen Händler ihre Stände auf, die Anwohner stellen Tische vor die Häuser, auf denen sie nicht mehr gebrauchtes Spielzeug, Bücher oder Trödel anbieten.

Pferdekoppel auf dem Anger

Und so war es am vergangenen Sonnabend wieder einmal soweit: Der Pferde- und Hobbymarkt lockte zum bereits 19. Mal sehr viele Besucher aus nah und fern an. Auf dem Dorfanger hatten die Organisatoren von der Ponyfarm Gutengermendorf das eigentliche Herzstück des Marktes aufgebaut. Eine mit Strohballen umrahmte Koppel, auf der mehr als zehn Pferde standen, die wie magisch die Mädchen zum Streicheln und Füttern anzogen. Ein "Oh, wie süß!" entlockten vier Chihuahuas, die eben erst von der Mutter getrennt wurden. Sie dösten vom Stroh bedeckt, oder tapsten in ihren Käfigen anmutig hin und her. Weiter gab es Ziegen und Hühner zum Verkauf. Im hinteren Teil des Marktes boten Händler Ersatzteile für Motorräder und Mopeds an. Ersatzreifen für Fahrräder gab es in Hülle und Fülle, ebenso Zaumzeug für Pferde.

Ein polnischer Händler bot selbst geflochtene Körbe in allen Formen und Größen an. Verhungern und verdursten musste niemand, die evangelische Kirchengemeinde stellte ihre Räumlichkeiten für ein Café zu Verfügung. Ein wenig überraschend für einige Besucher war der Imbiss, der unter anderem Gerichte mit Pferdefleisch offerierte.

Manche reisen früher ab

Der Pferde- und Hobbymarkt präsentierte sich von morgens bis zum späten Nachmittag als ein bunter Markt. Unverständlich blieb für viele Besucher allerdings, dass manche Händler ihre Waren wegräumten, bevor das offizielle Ende des Marktes anstand.