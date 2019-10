Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Auf Wunsch der Gäste und in gegenseitigem Einvernehmen wurde das 14. Punktspiel vom Dezember vorgezogen – das ideale Fußballwetter rechtfertigte auch die Verschiebung. Das Schwedter Trainer- Duo Tomasz Lapinski/Uwe Zenk warnte ihre Mannschaft vor den Gästen aus der Landeshauptstadt, hatten diese doch in der Vorwoche 3:1 beim bisherigen Spitzenreiter FC Stahl Brandenburg gewonnen. Nach der 2:5-Niederlage in der Vorwoche gegen SV Buckow/Waldsieversdorf standen die Oderstädter auch in der Pflicht der Wiedergutmachung. "Wir haben in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel abgegeben – die drei Punkte bleiben auch heute in Schwedt", motivierte Tomasz Lapinski sein Team.

Die Gäste schienen überrascht wegen der forschen Anfangsphase des Gastgebers. Mit viel Wucht und Spielfreude war der Ball von Beginn an in den Schwedter Reihen. Philipp Ulrich trieb das Leder über links, spielte den Pass durch zu Marcin Wawrzyniak, der nach kurzem Dribbling zum 1:0 einschoss (2.). Nach einem Freistoß wehrte der Gästetorwart den Schuss von Manuel Fuchs gerade noch ab (7.). Nach einem Pass in die Tiefe von Radoslaw Stasiak nahm Dmytro Donos den Ball mustergültig an und schoss ihn ins kurze Eck – Keeper Mielke parierte gerade noch zur Ecke (16.). Mielke war auch auf der Hut bei einem Torschuss von Hanse (21.), das Außennetz stand ihm bei einem straffen Schuss von Fuchs zur Seite (22.). Donos setzte mehrfach seine Mitspieler in jenen Aktionen gut in Szene.

Zenks Verletzung wiegt schwer

Der erster Babelsberger Torschuss wurde in der 25. Minute registriert, doch Armin Scheffler jagte den Ball am langen Pfosten vorbei. Nach einem schönen Doppelpass zwischen Stasiak und Fuchs legte Stasiak den Ball für Ulrich auf, der überlegt zum 2:0 einschob (31.). Ein Freistoß von Ulrich aus 30 Metern strich über Freund und Feind hinweg zum 3:0 ins Dreiangel (38.).

Das war das dritte Freistoßtor von Ulrich in den letzten drei Spielen. Einen temporeichen Angriff über links leitete A-Junior Markus Heise mit einem Hackentrick ein. Hanse passte zu Ulrich, der scharf und flach in den Fünf-Meter-Raum flankte. Manuel Fuchs lief ein und vollendete zum 4:0. Die ebenso wie die Schwedter ersatzgeschwächten Landeshauptstädter schienen zum Ende der ersten Halbzeit auch konditionell abzubauen. Anders war es nicht zu erklären, dass Tizian Damjakob zu spät in den Zweikampf kam und Bjarne Zenk von hinten abräumte. "Der oftmals überforderte Schiedsrichter bewertete diese Aktion als Pressschlag, sollte sich aber mal in Ruhe dieses grobe Foul im TV-Stream anschauen", so Uwe Zenk. Bjarne musste nach Erstbehandlung mit der Trage vom Feld geholt werden. "Wünschen wir unserem Youngster eine nicht all zu schwerwiegende Diagnose und rasche Rückkehr auf den Platz", so Lapinski.

In der zweiten Halbzeit hatten Trainer und Zuschauer das Gefühl, dass die Heimelf noch unter dem Schock der Verletzung stand. Mit Adamczak, Lemke und Zenk fehlten alle etatmäßigen Sechser – Hanse machte seine Sache gut, kam aber auch erst aus einer Verletzung zurück. In der 51. Minute markierte Oskar Morling den 1:4-Anschlusstreffer, ein Sturmlauf der Gäste blieb aus. Auf FCS-Seite vergaben Donos (55.), Christian Staatz (56.), Hanse (65.) und Fuchs (78.). Obwohl die Schwedter das Spiel kontrollierten und ausreichend Chancen besaßen, blieb es beim 4:1.