Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Schwächen der Angermünder Damen wurden bereits mit Spielbeginn deutlich – sie zeigten eine schlechte Chancenverwertung, leisteten sich zu viele Abspiel- aber auch Fangfehler und ihnen fehlte die nötige Konsequenz sowie Körpersprache. Beiden Trainer, Denny Reinicke und Dirk Cavalier fiel es schwer, dieses Spiel zu analysieren und darüber zu reden.

Nach dem 1:0 der Gäste vergab die sonst abschlussstarke Elisa Dahlke den Siebenmeter zum Ausgleich (2.), doch Eileen Reinicke setzte sich stark durch und traf zum 1:1 (3.). Danach konnte Dahlke den HCA das einzige Mal während der ganzen Partie in Front bringen (2:1). Aber nach dem 2:2 in der siebten Minute übernahmen die Gäste das Zepter. Als es 2:4 nach 13 Minuten stand, sah sich das Angermünder Trainer-Duo gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, die jedoch nichts bewirkte – im Gegenteil, der Vorsprung der Hauptstädterinnen wuchs bis zur 22. Minute auf vier Tore an (2:6).

Lea Nedlin (22.) und Elisa Dahlke (11.) hatten bis hierher jeweils schon eine Zwei-Minuten-Strafe abgesessen. Für Karolin Köder kam es in der 23. Minute noch schlimmer. Sie traf in einer Abwehraktion das Gesicht der Gegnerin und musste mit der Roten Karte das Spielfeld verlassen. Doch ihre Mitspielerinnen steckten den Kopf nicht in den Sand. Drei Treffer durch die stark spielende Petra-Sina Hahne und einer von Nathalie Suckow ließen die erste Halbzeit einigermaßen versöhnlich enden. Mit 7:9 ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pausenbesprechung schöpften die Gastgeberinnen kurzzeitig Mut, als Hahne auf 9:10 verkürzte (33.). Aber nach drei Zwei-Minuten-Strafen (33., 36., 38.) gegen den HCA war mit dem 9:13 quasi die Niederlage besiegelt. Nedlin (42.) und Duckert (44.) trugen sich in die Torschützenliste ein, doch die Berlinerinnen zogen knapp zehn Minuten vor dem Ende auf 11:20 davon. Zuletzt wurde der Tore-Unterschied sogar noch zweistellig und so mussten die Uckermärkerinnen eine 13:24-Niederlage quittieren.

Am kommenden Sonnabend sind die HCA-Damen beim HV Werder (Platz 5) zu Gast.

Angermünde: Uta Jähnke, Marta Zajaczkowska – Jessica Kletschkowski, Karolin Köder, Julia Baumann, Petra-Sina Hahne (4), Janine Duckert (2), Eileen Reinicke (1), Elisa Dahlke (2), Nathalie Suckow (1), Elisa Branding, Lea Nedlin (2), Tina Lupa (1)