Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Zwar betonte man beim FSV schon in den vorherigen Pokalrunden, dass das Hauptaugenmerk auf dem Ligabetrieb liegt, doch so ganz aufgegeben hatten sie sich in dem Wettbewerb noch lange nicht. "Es ist schon eine schwierige Angelegenheit gegen Lübben, zumal auch etliche Spieler fehlen, aber entschieden ist das Weiterkommen noch lange nicht", sagte Matthias Schönknecht, der den FSV-Trainer Tom Heidemeier vertrat. Auf der Bank saßen bei den Bernauer vier A-Junioren, sicher hoffnungsvoller Nachwuchs, aber trotzdem der Not geschuldet.

Auch Lübbens Trainer Vragel da Silva war vor dem Spiel weit davon entfernt schon für die nächste Pokalrunde zu planen. "In unserer Liga kann sowieso jeder jeden schlagen und im Pokal läuft einiges dann nochmals anders", betonte er.

FSV beginnt forsch

Bernau versteckte sich nach dem Anpfiff auch keinesfalls. Bereits vor der Mittellinie musste sich der ballführende Lübbener in Acht nehmen, denn sehr früh griffen die Gastgeber an. Kam der FSV in Ballbesitz, dann lief das Leder schnell über die Flügel. Andy Keugne Madjouka machte Druck über die linke Seite, seine Hereingabe erwartete Antrew Lubega in aussichtsreicher Position und einen Sekundenbruchteil bevor er freistehend zum Schuss kam, da spitzelte ihm der Lübbener Markus Müller den Ball mit vollem Einsatz weg (6.). "Ein frühes Tor für uns und das Spiel wäre vielleicht anders gelaufen", sagte nach Spielschluss Matthias Schönknecht. Da hatte er sicher recht und seine Schützlinge auch einige Möglichkeiten dazu, wenn auch nicht unbedingt zwingende.

Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste besser ins Spiel gefunden. Vielleicht hatten sie mehr Ballbesitz, aber damit konnten sie kaum etwas anstellen. Hinten stand der FSV sicher, sodass sich Lübben kaum Anspielstationen boten. In die andere Richtung ging es immer wieder schnell nach vorn, über Omid Saberdest, Madjouka erreichte Pascal Lange der Ball, bei dessen Schuss aus 15 Metern sich Gästetorhüter Rene Margraff ganz lang machen musste. Kurz darauf wartete auch die erste echte Bewährungsprobe auf Glenn Böhme, der den Stammtorhüter Danny Kempter vertrat – und das bravurös. Nach Zuspiel von Eduard Gutar tauchte Johannes Neubauer völlig frei vorm FSV-Torhüter auf, der mit einer großen Parade den Schuss aus zehn Metern zur Ecke lenkte (28.).

Der Ball knallt an den Pfosten

Fast hatten die Bernauer schon den Torjubel auf den Lippen, doch nach einer tollen Kombination über Saberdest und Lange, der den Ball gefühlvoll mit einem Heber Marinko Becke im Sechzehner auf den Fuß legte, traf der nur den Pfosten (35.). Zweimal rettete im Gegenzug Böhme gegen das Lübbener Geburtstagskind Benjamin Böhme (19 Jahre). Doch bei der folgenden Ecke und dem Kopfball von Maik Tributh zum 1:0 war er machtlos (37.). Bis zur Pause hatten die Bernauer noch zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich, doch ein Freistoß von Saberdest (42.) und ein wuchtiger Schuss von Lubega (44.) blieben unvollendet.

Unmittelbar nach dem Wechsel deutete sich schon an, dass Lübben die Entscheidung sucht. Nach einem blitzschnellen Gegenzug über drei Stationen zog Borchert mit strammen Schuss von der Strafraumgrenze ab, der Ball klatschte an die Latte (50.). Nach Zuspiel von Madjouka hatte Tassilo Mahnke den Ausgleich auf dem Fuß, doch Margraff rettete mit Fußabwehr gegen den frei­stehenden Bernauer (54.). Mit einer Platzwunde am Kopf nach Zusammenprall musste dann Philipp Wannke das Feld verlassen, gleichzeitig wurde der FSV mit Alexander Schadow offensiver aufgestellt (58.). Doch das war eher ein Weckruf für Lübben, die nun endgültig das Spiel übernahmen. Die Bernauer Hintermannschaft wurde nachlässiger und der überragend agierende Miguel Pereira Rodrigues erzielte völlig frei das 2:0 (69.).

Böhme nagelt das Tor zu

Der FSV kämpfte fortan mehr gegen das 0:3, als dass der Anschlusstreffer in der Luft lag. Der wäre dennoch beinahe gefallen, als sich Schadow auf der linken Seite durchsetzte, doch seine Flanke im letzten Moment vom Lübbener Mohsen Razmjoo vor Mahnke weggespitzelt wurde (79.). Ansonsten hatte man den Eindruck, die Bernauer waren zu platt, um nochmal eine Schlussoffensive starten zu können. Böhme im FSV-Tor bekam noch jede Menge zu tun und vereitelte mit viel Geschick und Können weitere Gegentreffer.

"In der ersten Hälfte haben wir uns sehr schwer getan. Bernau stand gut und wir haben keine Mittel dagegen gefunden. Aber ich denke, aufgrund der guten zweiten Hälfte geht der Sieg auch in Ordnung", meinte Vragel da Silva. "Ich denke, wir waren 60 Minuten die klar bessere Mannschaft auf dem Platz, konnten das leider nicht in Tore ummünzen. Einen Vorwurf kann ich der Mannschaft trotzdem nicht machen, sie haben toll gekämpft und Charakter gezeigt", sagte Matthias Schönknecht nach Spielschluss.

FSV Bernau: Glenn Böhme – Andy Keugne Madjouka (76. Leonnel Noukimou), Philipp Wannke (61. Alexander Schadow), Tassilo Mahnke, Marinko Becke, Pascal Lange, Milos Savkovic, Philipp Pönisch, Lucas König, Antrew Lubega (71. Max Schulz), Omid Saberdest