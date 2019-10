Ulrich Gelmroth

Eberswalde Dieser 3:1-Sieg gegen TuS Sachsenhausen lässt Preussen Eberswalde ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Auf die 90 Spielminuten bezogen ist das Weiterkommen der Elf von Preussen-Trainer Frank Schwager hochverdient. Wobei bis zum spielentscheidenden dritten Eberswalder Treffer das Pokalspiel auf Messers Schneide stand. Nun hoffen die Preussen bei der Auslosung auf einen attraktiven Gegner, möglichst auch auf ein weiteres Heimspiel.

Das Achtelfinalspiel gegen Liga-Konkurrent TuS Sachsenhausen hielt vor über 100 Zuschauern was es versprach, einen heiß umkämpften Pokalfight. Eberswalde, mit argen Personalsorgen, spielte sogar ohne einen Spielerwechsel durch. Am Ende stand trotzdem ein verdientes Weiterkommen. Gästetrainer Marc-Pierre Flohr hatte dagegen eine gut besetzte Reservebank zur Verfügung. War nach dem Ausscheiden daher sichtlich enttäuscht über den Auftritt seiner Elf. "Wenn uns das 2:2 nach der Pause gelungen wäre, hätte sich das Spiel vermutlich anders entwickelt", seine Auffassung, mit Blick auf die ausgelassenen Chancen. Trainer Frank Schwager sah es nach dem Abpfiff so: "Wir haben sehr diszipliniert gespielt. Einzig der schnelle Ausgleich nach unserer Führung war unnötig. Insgesamt eine geschlossene Teamleistung, mit einem neuen Paar auf der Sechserposition, mit Steven Zimmermann und Eric Krause".

Ein furioser Beginn

Das Spiel begann furios. Gleich zweimal musste TuS-Keeper Nick Schrobback seine Klasse beweisen. Auf der Gegenseite blieb Kapitän und Abwehrchef Christian Amuri gegen den Torjäger der Gäste Andor Müller der Sieger. Dann ein Zusammenstoß in der 15. Minute von Schiedsrichter Max Göldner aus Bad Saarow mit einem Spieler. Der Schiedsrichter wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Schiedsrichterassistent Cornelius Grigoleitis übernahm und von den Zuschauerrängen kam zudem Tobias Behm zu Hilfe. Ein junger Eberswalder Schiedsrichter der die Assistentenfunktion übernahm. So konnte das Spiel nach einer achtminütigen Unterbrechung doch noch fortgesetzt werden.

Aus dieser unfreiwilligen Spielpause kamen die Gäste besser ins Spiel zurück. Gingen bissiger in die Zweikämpfe und suchten mit langen Bällen in die Spitze den Torerfolg. Eberswalde stellte sich aber schnell auf den Gegner wieder ein und ging in Führung. Amuri tauchte bei einer Zimmermann-Ecke im Sechzehner auf, lenkte das Leder zum 1:0 (41.) in die Maschen. Fast der nächste Preussen-Treffer durch Eric Krause (43.). Dann die Gäste: Flanke von Georg Machut auf Justin Pehl, der 1:1-Ausgleich (45.). Doch Preussen schlug in der Nachspielzeit zurück. Ein Freistoß landete bei Jean-Pierre Dellerue, der mit der Brust den Ball auf Ceif Ben-Abdallah ablegte. Preussens Torjäger zog aus 15 Meter flach ins lange Eck ab. Eberswalde führte damit noch vor der Pause mit 2:1 (45.+7).

Den Sack zugemacht

Die zweite Halbzeit begann mit ähnlichem Spielgeschehen. TuS drängte auf den erneuten Ausgleich. Trainer Flohr brachte gleich drei frische Spieler. Ein Treffer gelang den Gästen gegen die resolute Abwehr jedoch nicht. Anders die Eberswalder, die zum spielentscheidenden 3:1 (81.) einnetzten. Steven Zimmermann krönte seine starke Leistung mit einem herrlichen Treffer. In der Schlussphase war Preussen einem weiteren Treffer näher als die Gäste dem Anschlusstreffer. TuS-Keeper Schrobback vereitelte mit starken Paraden gegen Dellerue 84.) und Ben-Abdallah (88.) eine höhere Niederlage seiner Elf. Zudem fand ein weiterer Treffer von Steven Zimmermann wegen einer äußerst knappen Abseitsstellung keine Anerkennung. Die letzte Toraktion im Spiel gehörte nochmals den Gästen. Nick Lange blockte auch diesen Torschuss von Torjäger Andor Müller ab. Dann war Schluss. Überglückliche Eberswalder Preussen machten sich dann fertig, um auf eine Oktoberfest-Partie in Berlin zu düsen. Am Sonnabend geht es für Preussen mit dem Barnim-Derby gegen den FSV Bernau weiter.

Eberswalde: Jacek Malanowski – Nick Lange, Christian Amuri, Thorben Schöffel – Jean-Pierre Dellerue, Eric Krause, Steven Zimmermann, Tobias Koepnick, Kohei Suzuki – Ceif Ben-Abdallah, Philip Januschowski