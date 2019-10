Hans Eberhard

Frankfurt Ein 0:8 – das hört sich an wie Kleinkleckersorf gegen FC Bayern. Es war aber das Brandenburger Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FCF und dem FSV Union Fürstenwalde. Zwar trennen beide zwei Klassen, doch solch ein Debakel mit allein vier Toren binnen sieben Minuten in der Schlussphase kann man sich und dem Frankfurter Anhang eigentlich nicht zumuten. Eigentlich ...

Selbst Jan Mutschler zeigte sich fassungslos. Erklärungsversuche: "Wir spielten eine Halbzeit lang ordentlich mit dem Favoriten mit, hatten da und auch später unsere Chancen. Aber die nutzten wir wieder nicht. Das zehrte an den Nerven." Der FCF-Trainer legte später richtig los: "So darf man sich in der Schlussphase nicht gehen lassen – enttäuschend, eine Frechheit!" Darüber werde noch zu reden sein mit der Mannschaft.

Anfangs hielt der Brandenburgligist noch einigermaßen ordentlich mit. Wie angekündigt, mauerte er nicht. Nach einem abgeblockten Schuss von Kimmo Markku Hovi aber waren gleich deutliche Schnelligkeitsvorteile der Gäste erkennbar. Yasar Can Cinar schickte einen schnurgeraden Pass genau in den Lauf von Kemal Atici, der abgezockt vollendete. Auf der anderen Seite das Gegenteil. Eingeleitet von Paul Karaszewski und weitergeleitet von Marcel Georgi scheiterte Artur Aniol in halblinker Position am Torwart. Wie es geht, zeigte erneut Atici nach Querpass von Hovi. Einfache, aber präzise Spielzüge in Tempo und Vollendung ermöglichten den Domstädtern so ein frühes 2:0-Polster nach einer Viertelstunde. Die Flanken von rechts (Gian Luca Schulz) und links (Darryl Julian Geurts) waren immer brandgefährlich.

Die Oderstädter hätten noch den Anschluss machen können, doch nach Vorpreschen von Lars Wiedenhöft fand sich kein Abnehmer für den gut gemeinten Grundlinien-Rückpass von Maik Frühauf. Atici stand nach dem Ausrutscher von Sebastian Lawrenz kurz vor der Pause vor dem Hattrick, doch da rettete Frankfurts Pokal-Torwart. Schon bis dahin konnte Union-Coach Matthias Maucksch zufrieden sein. "Wir hatten einen guten, konzentrierten Start, ließen den Ball laufen."

Artur Aniol vergibt zwei "Riesen"

Nach dem Seitenwechsel ohne Georgi, der nach Kopf-Karambolage mit Peter Köster passen musste, gab‘s nach gutem Zuspiel des einsatzstarken Karaszewski wieder einen "Riesen" für Aniol, doch der polnische Stürmer vergab erneut. Fürstenwalde schlug umgehend zurück, diesmal auch etwas glücklich. Einen Querpass grätschte Hendrik Haack vor dem einschussbereiten Geurts ins eigene Netz. Nachdem auch Steven Frühauf am glänzend reagierenden David Richter gescheitert war, musste sich Tim kleine Lamping gegen Schulz und im Herauslaufen vor Geurts stark in Szene setzen. Den eingewechselten Joshua Putze hatte dann wohl keiner im sich auflösenden Defensivverbund auf der Rechnung – 0:4. Dann brach es über den Club herein. Der Finne Hovi, erst im Januar vom Chemnitzer FC geholt, machte gleich dreimal kurz hintereinander die desolate Abwehr zu Statisten.

In den Pokalrunden zuvor hatte sich der Regionalliga-Sechste von den Resultaten her weitaus schwerer getan und die Partien bei Stahl Brandenburg (2:0 ) und in Großziethen (2:1) erst in den Schlussminuten entschieden. Die Erklärung lieferte Maucksch, der diesmal "wegen des belebenden Konkurrenzkampfes" einigen Akteuren aus der sogenannten zweiten Reihe eine Chance bot, prompt: "Da ließen wir im Gegensatz zu heute zu vieles liegen."

Dass die Frankfurter dem FSV in der Schlussviertelstunde beinahe kampflos das Feld und die Treffer überließen, dürfte auch ihn gewundert haben. Man kann durchaus verlieren gegen einen höherklassigen Partner, der in puncto Fitness, Schnelligkeit und Spielverständnis klare Qualitätsvorteile hat. Es kommt immer auf das Wie an. Und da besteht durchaus Redebedarf. Das böse Debakel muss aufgearbeitet werden. Es muss aus den Schuhen und aus den Köpfen raus, damit man sich auf den Alltag – sprich Punktspiele – konzentrieren kann. Liga-Schlusslicht Falkensee wartet schon am kommenden Wochenende. Die Fürstenwalder müssen hingegen bei Tabellenführer Hertha BSC II bestehen.

1. FC Frankfurt: Tim kleine Lamping – Lars Wiedenhöft, Hendrik Haack, Sebastian Lawrenz, Erik Huwe – Paul Karaszewski, Maik Frühauf - Tobias Fiebig (69. Robin Grothe), Marcel Georgi (46. Steven Frühauf), John Lukas Sauer – Artur Aniol (56. Sandro Henning)

FSV Union Fürstenwalde: David Richter – Niklas Thiel, Peter Köster, Hendrik Kuhnhold, Ingo Wunderlich – Gian Luca Schulz, Yasar Can Cinar (81. Mirko Marulli), Mateusz Ciapa (70. Joshua Putze), Darryl Julian Geurts (61. Jason Rupp) – Kimmo Markku Hovi, Kemal Atici

Schiedsrichter: Tobias Hagemann (Potsdam) – Zuschauer: 421