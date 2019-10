Udo Plate

Strausberg (MOZ) Ein vom Händeschütteln geprägtes Wochenende hat der Strausberger Frank Müller, Inhaber des Unternehmens Ford Müller, hinter sich gebracht. Der Geschäftsmann und in Sachen Sportsponsoring "Hans Dampf" in allen Gassen beging gemeinsam mit der Familie, unzähligen Kunden, Geschäftspartner, Freunden sowie Mitarbeitern in Strausberg das 30-jährige Unternehmensjubiläum. Zu den Gratulanten gehörten unter anderem Bernd Schröder (links), der als Trainer der Fußballerinnen von Turbine Potsdam zur lebenden Legende wurde, Urs Fischer (Zweiter von rechts), Aufstiegscoach des Kultklubs Union Berlin und Eduard Geyer (rechts), der mit Dynamo Dresden und Energie Cottbus Erfolge feierte.