BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei Ausgrabungen im Ortskern von Lindow wurde ein größerer Komplex mit Töpfereiabfällen aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts nachgewiesen. Töpfe und Schüsseln, teilweise schon mit Ornamenten bemalt, aber noch unglasiert, zeigen das haushaltsübliche Spektrum jener Zeit. Ein herausragendes und überaus seltenes Stück ist ein reich verzierter Wandbrunnen mit Wasserkasten und Deckel. Was dieser Brunnen für Geheimnisse verbirgt, erfahren Interessierte am Donnerstag, 17. Oktober, ab 16 Uhr bei der "Fund im Fokus"-Führung "Ein Wandbrunnen aus Lindow". Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.