Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Zehn Jahre nach ihren großen Erfolgen in Peking und Berlin hat Britta Steffen am Wochenende auf der Party zum 20. Geburtstag des Aquariums eine Lanze für ihre Heimatstadt gebrochen. Sie verbinde mit Schwedt absolut positive Gefühle, verriet die 35-Jährige dem Publikum. Sie sei gerne zu Besuch bei den Eltern und ihrem Bruder. Hier fühle sie sich wohl, komme absolut zur Ruhe, schwärmte sie. Im Aquarium habe sie früher trainiert und an Wettkämpfen teilgenommen. Jetzt war sie schon mit Sohn Quentin im Wasser und habe sich einen Herzenswunsch erfüllt: "Ich hatte mir schon immer so ein tolles Unterwasser-Foto von meinem Baby gewünscht wie auf dem Albumcover von Nirvana. Beim Babyschwimmen in Schwedt hat es geklappt", antwortete sie Carolin Methke vom Aquarium im Interview. Und das: "Ich kann mir vorstellen, in zehn oder 15 Jahren ganz nach Schwedt zurückzukommen", sagte die Berlinerin unter großem Beifall.