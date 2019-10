Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Unsicher läuft der kleine Matteo über das Kinderkarussell. Der Zweijährige mit dem Schnuller hält sich an einem Fahrzeug fest und entscheidet sich dagegen. Weiter vorn findet er ein Feuerwehrauto und steigt ein.

Neben ihm sitzt die vierjährige Shannon. Matteos Mutter zieht ihrem Jungen noch den Schnuller aus dem Mund, bevor sich das Karussell in Bewegung setzt. Eifrig kurbelt der kleine Mann am Lenkrad. Ähnlich macht es der dreijährige Pepe, der neben seiner großen Schwester Amy (9) Platz genommen hat. Ihre Eltern, Christian und Kathleen Mutschke, sind den Kindern zuliebe auf den Festplatz an der Dr. Wilhelm-Külz-Straße gekommen. "Es wird ja schnell teuer hier", sagt der Familienvater.

Kandierte Äpfel und Langos

Die traditionelle Herbstkirmes ist am Sonnabendnachmittag gut besucht. Familien mit Kindern geben den Ton an. "Wir sind Karussell gefahren, haben Zuckerwatte, kandierten Apfel und Langos gegessen", zählt Andreas Tietze aus Kienbaum auf, der mit seiner Frau und den beiden Kindern, der neunjährigen Alice und dem sechsjährigen Béla, gekommen ist.

"Wir wollen auch die Schausteller ein bisschen unterstützen." Mit den Kindern ist auch Sebastian Jüttner aus Fürstenwalde gekommen, der sich zugleich mit Freunden auf dem Rummelplatz trifft. "Ein bisschen laut hier", kommentiert Sandra Berendt aus Fürstenwalde die Geräuschkulisse mit Musik aus den Boxen und marktschreierischen Ansagen der Schausteller, die Kundschaft anlocken wollen.

Mitunter sind auch die Großeltern dabei. Helmut Rudolph steht unter dem Riesenrad und wartet, dass seine Frau und die beiden Enkelkinder aussteigen. Die Eltern sind auch da, "aber natürlich zahlen Oma und Opa", sagt Rudolph. "Geld wollen die hier schließlich auch verdienen."

Karin Chudak aus Storkow ist gleich allein mit ihren beiden Fürstenwalder Enkeln gekommen. Mehrere Fahrgeschäfte ausprobieren und ein paar Mandeln essen – das hat sie sich für den neunjährigen Jan und die sechsjährige Bianca vorgenommen. "Zuhause warten dann noch die Pilze."

Eine ganze Reihe Besucher ist nicht gezielt zur Kirmes gekommen, sondern hat den Tierpark besucht und dabei im Vorbeifahren den Rummel entdeckt. Dazu gehört Katja Lehmann. "Wir sind gerade aus Berlin nach Erkner gezogen", erzählt die junge Frau, die mit ihrem Mann und den drei Kindern beginnt, ihre neue Heimat zu entdecken. "Wir waren erst auf dem Kürbisfest in Schöneiche und sind danach nach Fürstenwalde gefahren."

Wie das Geschäft lief

Die Gewerbetreibenden und Schausteller bewerten das Geschäft unterschiedlich. "Voriges Jahr war es besser", sagt Dennis Küster, während er Würste in siedendes Fett legt. Sehr angetan äußert sich Rocco Franzelius, der mit seiner Frau ein Riesenrad auf dem Platz hat, aber auch einen Wechselautomaten, an dem die Besucher Scheine in Münzen umtauschen können. "Wir sind zum zweiten oder dritten Mal hier, es läuft immer gut", sagt er. Auch am Freitagabend, als es zeitweilig regnete, sei die Jugend geblieben. Franzelius fühlt sich in Fürstenwalde wohl: "Das Publikum hier ist angenehm."