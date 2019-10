BRAWO

Brandenburg an der Havel Mann (A) und Frau (B) nach etwa sieben Jahren enger Partnerschaft im trauten Gespräch: A sagt: "Hmm." B: "Und?" A: "Hmmh". B: "Von mir aus". A: "Hmmh". Was in diesem ausufernden Dialog verhandelt wird, bleibt iht Ehegeheimnis. Was aber, wenn A zu B sagt: "Schatz, wir müssen reden!"??? Dann ist äußerste Vorsicht geboten, oder wie es die Protagonistin des gleichnamigen Kabarettabends sagt: "Hühnerarsch, sei wachsam". Und wenn dann auch noch ein kuscheliger Bär das dünne Eis des Eheglücks betritt, ist das kommunikative Desaster perfekt. Life dabei sein können die Zuschauer am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr, wenn sich Andrea Meissner und Helmut Fensch sich auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters im Strudel ihrer Kabarett-Hochzeit zwischen Handywahn, Airbagsprache, therapeutischen Rettungsversuchen und hinreißenden Kabarett-Hits verfangen. Karten sind in der Kategorie I für 19, ermäßigt 15 Euro sowie in der Kategorie II für 15, ermäßigt 12 Euro unter 03381/ 511 111 und an der Theaterkasse zu haben.