Finowfurt (MOZ) Immer in den Herbstferien mieten sich die Papagei- und Ziervogelzüchter aus Finowfurt mit ihren bunten Exoten in der Turnhalle des Ortes ein. Es ist die beinahe einzige Gelegenheit zu der die Halle nicht anderweitig genutzt wird. Am vergangenen Wochenende war wieder Krächzen und Zwitschern aus dem Gebäude zu vernehmen. 150 Vögel, 80 verschiedene Arten und mittendrin Jörg Böttcher, der die Ausstellung jedes Jahr mitorganisiert. Ein ziemlicher Aufwand, zumal die Sparte mit den Exoten, allesamt Australische Sittiche, schrumpft. "Nur noch acht Mitglieder und mit Nachwuchs sieht es schlecht aus", sagt Böttcher.

Neben Graupapageien, vielen Wellensittichen, Kakadus und anderen, hatte der Züchter diesmal auch Geflügel außer der Reihe dabei. Japanische Legewachteln und Rebhühner. Letztere bestätigten das, was ihnen im Märchen "Der Gestiefelten Kater" nachgesagt wird, erwiesen sich "so scheu, dass kein Jäger sie fangen kann". Fotografieren lassen wollten sich die eher kleinen Hühnervögel nicht. Da zeigte sich ein Graupapagei wesentlich entspannter und ließ sich von Dana Jonas aus Beiersdorf in Position locken.