Den Auftakt macht das Frankfurter Kabarett "Die Oderhähne". Die erste literarische Veranstaltung, zu der der Woltersdorfer Verschönerungsverein im Herbst ins Hotel "Kranichsberg" einlädt, ist allerdings schon ausverkauft.

Zwei Wochen später, am 3. November geht es beim Fontane-Abend um Brandenburgs Dichterfürsten, wie einer Mitteilung des Vereins zu entnehmen ist. Am 1. Dezember steht eine Weihnachtsgala auf dem Programm, am 19. Januar erneut Kabarett, das allerdings ebenfalls ausverkauft ist. Für die nächste Kabarettveranstaltung am 9. November mit den "Oderhähnen", Dagmar Gelbke und Margit Meller gibt es dagegen noch Karten. Das gilt auch für die Frauentagsveranstaltung mit Dagmar Frederic.

Neue Ausstellungstafeln

Auch zweimal Großreinemachen ist geplant, an beiden Terminen sind nicht nur Vereinsmitglieder willkommen: am 9. November, 10 Uhr, am Aussichtsturm sowie am 16. November auf dem Friedhof und rund um das Denkmal.

Am 30. November wird zum Kirchturmfest das Heimatmuseum extra lange geöffnet sein – und Besucher können neue Ausstellungstafeln besichtigen, die die Geschichte Woltersdorfs von 1945 bis zum Jahr 2000 zum Thema haben. Am 26. Dezember schließlich findet zum Weihnachtsausklang das traditionelle Turmblasen mit dem Posaunenchor der St.-Michael-Kirche auf dem Kranichsberg statt.