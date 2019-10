Stützkower Wasserfall: Nach der Prüfung strömt das Wasser aus den Containern auf der Brücke in den Kanal zurück. © Foto: privat

Belastungstest: Die Holzbrücke von Stützkow hat den Belastungstest bestanden. 68 dieser Wassercontainer wurden gefüllt, sodass die Brücke 70 Tonnen Last zu tragen hatte. Die Anwohner hoffen nun, dass die vom Amt angestrengte Sperrung vom Tisch ist. © Foto: Michael Dietrich/MOZ

Michael Dietrich

Stützkow (MOZ) Die Stützkower Brücke zum Nationalpark hat am Freitag einen Stresstest mit der Auflast von 70 Tonnen überstanden. Das Amt Oder-Welse hatte die Brücke im Dezember 2018 überraschend gesperrt, weil sie angeblich nicht mehr stabil war. Jetzt hatte der Amtsdirektor auf diese und andere Prüfungen als Bedingung für eine Öffnung bestanden. Dabei wurden 68 Wassercontainer auf das Holzbauwerk gestellt und mit jeweils 1000 Liter Wasser gefüllt. Zusammen mit dem Eigengewicht der Container lasteten am Ende 70 Tonnen auf der Holzkonstruktion.

Für die Nutzung als Fuß- und Radwegbrücke war das völlig unnötig. Die große Last erklärten die Prüfer damit, dass die 42 Meter lange Brücke beim Bau 2001 für eine Verkehrslast von 60 Tonnen ausgelegt war. Mit einem Sicherheitsplus von 10 Tonnen sollte dieser Lastfall getestet werden.

Kurz nach dem Test gaben die Prüfer die ersehnte Entwarnung. Die Brücke muss demnach nicht weiter gesperrt werden. Auch die lächerlichen Bauzäune, die das Amt zur Verengung des Überwegs und damit Reduzierung möglicher Nutzlasten auf die Brücke gestellt hatte, können nach dem Urteil der Prüfer aus Mecklenburg-Vorpommern sofort verschwinden. Eine Woche zuvor hatten bereits Prüfer aus Berlin die Brücke einem Schwingungstest ausgesetzt. Den neugierigen Stützkowern erklärten sie schon vor Ort , dass es keine Beanstandungen gab.

Imposanter Abschluss des Tests

Nach dem bestandenen Stresstest am Freitag bereiteten die Brückenprüfer den Stützkowern eine kleine zusätzliche Freude. Geschwind öffneten sie hintereinander die Deckel und Ausläufe aller Wassercontainer und sorgten so für ein imposantes Bild. Wie ein Wasserfall ergoss sich das Wasser aus den Containern über die Brückenbohlen auf ganzer Länge wieder in den Kanal.

Dennoch schüttelten viele Augenzeugen die Köpfe über das ihrer Meinung nach herausgeschmissene Geld für die Tests und die völlig unnötige monatelange Sperrung.