Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Situation beim Kleintierzuchtverein D 138 Klosterfelde ist eine besondere. Wie der Vorsitzende Norbert Bähn berichtet, hat sich die Mitgliederzahl in den zurückliegenden Jahren von neun auf 20 erhöht. Über die Ursachen kann auch er nur spekulieren, doch dass die Entwicklung erfreulich ist und auch für andere Zuchtvereine einen Ansporn darstellen kann, ist keine Frage. An diesem Wochenende gab es gleich zwei Chancen, eine Kleintierschau zu besuchen. Zu seiner bereits 74. Ausstellung hatte der Bernauer Kleintierzuchtverein D60 in die Turnhalle der Tobias-Seiler-Oberschule eingeladen. Im "Tapferen Schneiderlein" in Klosterfelde fand die 27. Niederbarnimer Gemeinschaftsschau des Klosterfelder Vereins und des Rassekaninchenzüchtervereins D699 Basdorf statt.

Ähnlich wie andere Vereine, so erleben auch die Zuchtvereine, dass sich Kinder und Jugendliche für ihr Hobby zunächst begeistern. Doch beginnen Ausbildung oder Studium, bleiben sie oft weg. Und dennoch hat es Manfred Knappe, der Vorsitzende des Bernauer Vereins, erlebt, dass einzelne junge Mitglieder nach der Ausbildung auch wiederkommen.

Bauboom und krähende Hähne

Der Bauboom hat zudem bewirkt, dass weniger Platz für die Haltung eines Tieres zur Verfügung steht. "Ein Bauernhof ist riesengroß, da war der Platz einfach da, heute wohnt man aber viel beengter", beschreibt Norbert Bähn, Vorsitzender von D 1388 Klosterfelde, die Situation. Und auch krähende Hähne, fügt er hinzu, mag nicht jeder.

Doch wer sich entschließt, ein Tier zu halten oder gar mit der Zucht zu beginnen, der wird dafür belohnt, sagt Hans-Jürgen Fremd, Vorsitzender des D 699 Basdorf. "Man geht eine persönliche Beziehung zu dem Tier ein." So haben sich auch drei jugendliche Mitglieder des Vereins an der Ausstellung beteiligt.

"Tiere kann man weder ausschalten noch abstellen", sagt Michaela Waigand, die die Grüße von Bernaus Bürgermeister André Stahl an den Bernauer Verein überbrachte. Darin besteht gerade ein besonderer Reiz, wie die elfjährige Leonie Pätzel erfahren hat. Sie züchtet seit mehr als drei Jahren und tritt im Bernauer Verein D 60 in die Fußstapfen ihrer Eltern. Eine Stunde widmet sie sich täglich ihren Kaninchen mit Füttern, Pflege und Streicheln. Auch Züchter aus dem Verein D399 Mühlenbeck zeigten in Bernau ihre Tiere.

Schon auf den Bildern der großen Meister aus dem 16. Jahrhundert sind Kaninchen zu sehen, unterstreicht Hans-Jürgen Fremd die Bedeutung der Zucht. Organisiert wird sie in Deutschland seit 1880, als in Chemnitz der erste Zuchtverein gegründet wird. Die inzwischen seltenen Rassen Englische Widder und Angora-Kaninchen waren auf der Bernauer Schau zu sehen. Der Verein feiert 2020 übrigens sein 120-jähriges Bestehen.

In Bernau erhielt den Pokal des Schirmherrn Bürgermeister André Stahl Rita Knappe. Die beste Häsin präsentierte Friedhelm Conrad, den besten Rammler Manfred Knappe.

Beim Basdorfer Verein D699 ging der Landratsehrenpreis an Hans-Jürgen Fremd (Kleinsilber gelb) und der Ehrenpreis des Kreisverbands an Hans-Dieter Kunze (Graue Wiener). Die beste Häsin stellte Fritz Kirschner und den besten Rammler Hans-Dieter Kunze vor.

Im Klosterfelder Verein D138 erhielt Yvonne Brehmer den Landratsehrenpreis (Laufenten), Dieter Roll den Landesverbandsehrenpreis (Berliner Langlatschige Tümmler und den Ehrenpreis des Kreisverband Norbert Bähn (Schöneberger Streifige, rot).

Kontakte: Bernauer Kleintierzuchtverein D60: 0177 2521555, rmknappe@g.mail.com; Basdorfer Rassekaninchenzüchterverein D699: 0172 3833942; Klosterfelder Kleintierzuchtverein D138: 033396 877738