Heike Wähner

Oderberg (Freie Autorin) Der Marktplatz von Oderberg ist klein. Ein Eigenheim und ein Garten passen vielleicht darauf. Am Sonnabend aber war fast die halbe Welt dort zu Gast, kulinarisch versteht sich. Der Verein "Perspektive Oderberg" hatte zum Beisammensein unter dem Motto "Tischlein deck‘ dich" eingeladen. Beim Rundgang über den Platz haben sich von Mittag bis in den Nachmittag hinein mehrere Hundert Gäste durch verschiedene Gerichte probieren können. Den Weg auf den Teller fanden Kürbissuppe aus Schwaben, Apfelkuchen aus England, Bigos aus Polen, nepalesische Linsensuppe, vietnamesische Frühlingsrollen, pakistanische Gemüsesnacks und russische Häppchen.

Von allem reichlich, dabei stand das Sattwerden gar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ging es darum sich kennenzulernen. "Live begegnen" sollen sich die Menschen, wie Heike Fröhlich, die Vorsitzende des Vereins "Perspektive Oderberg" sagt. Schon vor fünfeinhalb Jahren, als sich die "Perspektive" gründete, sei das das Ziel gewesen. Man wollte eine Plattformen für eine "analoge Vernetzung" schaffen, gerade für jene Menschen, die nicht den Umweg über die sozialen Netzwerke gehen.

Rührkuchen orientalisch

Ingrid Röcklein beispielsweise gehört zu jenen. Die Rentnerin ist vor vier Monaten in die Stadt gezogen und, wie sie selbst sagt, "absolut zufrieden" mit ihrer Entscheidung. Zu der Veranstaltung am Sonnabend hat sie einen Apfelkuchen mitgebracht, den sie am Vortag gebacken hatte. Der Rührkuchen mit orientalischen Gewürzen trägt eine Botschaft. Das Rezept von der Holocaust-Überlebenden Alice Herz-Sommer stammt. Die in Prag geborene Jüdin überlebte mit ihrem kleinen Sohn Theresienstadt, lebte später in Israel und in London, wo sie 2014 im Alter von 110 Jahren starb. "Nach den Ereignissen in Halle fand ich, es braucht irgendetwas", sagt Ingrid Röcklein bezugnehmend auf den Terroranschlag in der vergangenen Woche.

Die Neu-Oderbergerin war nicht die Einzige, die unter dem Motto "Tischlein deck‘ dich" einen Kuchen mitgebracht hatte. Die aus Bierzeltgarnituren aufgebaute Tafel in der Mitte des Marktplatzes, an der die Gäste kamen und gingen, war stets reichlich gefüllt. "Wir spendieren den Kaffee", sagt Heike Fröhlich von der "Perspektive Oderberg" und damit es gerade zu Beginn der Veranstaltung auf den Tischen nicht so leer aussah, sorgte die Vereinschefin auch für den ersten Kuchen und einen herbstlichen Tischschmuck.

Außerdem spielte die Organisatorin im Figurentheaterstück "Das Rübchen" mit und war unter den Gewinnerinnen des Marmeladen-Wettbewerbs, der ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung stattfand. Elf selbst gekochte Marmeladen konnten von den Gästen bepunktet werden. Die Schwarze-Johannisbeere-Marmelade von Heike Fröhlich landete auf Platz drei, hinter einer Kürbismarmelade und einer Marmelade aus Oderberger Pfirsichen.

Eine Fortsetzung der "Perspektive Oderberg" findet ganz aktuell jeden Freitag statt, allerdings dann mit weniger kulinarischem Aufwand. Die alte Fleischerei am Marktplatz ist dafür von 16 bis 18 Uhr geöffnet. "Alle sind eingeladen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern", sagt Heike Fröhlich insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung der Stadt. Damit die Anregungen der Oderberger dabei nicht ins Leere laufen, sind die Mitglieder der "Perspektive" in die Stadtverordnetenversammlung und in den Landkreis hinein vernetzt, wo es mit Solveig Opfermann seit Neuestem eine Beauftragte für die Stadt Oderberg gibt. Und noch etwas betont Heike Fröhlich: "Wir kennen die Oderberger und wissen, was gerade zueinander passt." Gemeint ist die Nachbarschaftshilfe, vom ganz praktischen Gartenzaunreparieren bis zum Einkaufen.