Storkow (MOZ) Bei Michael Carras wird der Kaffee kalt. Der Kfz-Handwerksmeister sitzt im Storkower Repaircafé, um ehrenamtlich anderen zu helfen, kaputte Haushaltsgegenstände wieder zu reparieren. Auch Manfred Schuster, dem Ingenieur für elektronische Bauelemente, und dem gelernten Elektriker Klaus Mielke geht es mit ihrem Kaffee ebenso: "Es gibt eben viel zu tun in den drei Stunden im Monat, in denen wir hier zur Verfügung stehen."

Am Sonnabend war es mal wieder soweit. Manfred Schuster aus dem Storkower Stadtteil Küchensee hatte 1969 bis 1973 in an der Technischen Hochschule studiert und als Entwicklungsingenieur für Messgeräte im Elektro-Apparate-Werke EAW Treptow und später im VEB Geophysik Storkow als Gruppenleiter für Elektronikfertigung gearbeitet. "Früher waren die Bauelemente viel bescheidener, aber haben länger gehalten", denkt Schubert zurück. Nun macht er seit einem Jahr im Storkower Repaircafé mit und repariert Staubsauger, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Standlüfter, auch eine elektrische Gitarre war schon dabei.

Diesmal hatte ihm Barbara Meyer aus Storkow eine Mikrowelle gebracht, bei welcher nur der Betriebsschalter kaputt war. Für Manfred Schuster ist das kein Problem. Ein bisschen Sekundenkleber reicht in diesem Fall zur Reparatur. Ansonsten ist er auch schon mal mit Lötkolben, Messgerät zum Überprüfen der Stromkontakte und verschiedenen Schraubenziehern und Zangen bestens ausgerüstet.

Wegwerfmentalität bremsen

Klaus Mielke aus Görsdorf bei Storkow war schon mit dabei, als sich das von Petra Hinze vom Zentrum für Achtsames Tun eingerichtete Repaircafé noch in Glienicke befand. Er hat sein Handwerk bei Erich Meyer in Storkow erlernt und in verschiedenen Betrieben in Berlin, da auch auf dem Flughafen Schönefeld, gearbeitet. Der Elektriker will mit seiner Hilfe "die Wegwerfmentalität bremsen, und weil es Spaß macht, als Rentner noch tätig zu sein unter netten Menschen, die gern lachen". Am Sonnabend hatte er eine Kaffeemaschine vor sich, und schimpfte: "Die ist absichtlich so gebaut, dass man sie nicht auseinander kriegt, ist also ein industriell hergestelltes Wegwerfprodukt."

Dabei war es wahrscheinlich nur die Sicherung, an die man aber nicht ran konnte. "Ich schmeiße nichts weg, baue aus alten Sachen aus, was sich als Ersatzteil eignet", erklärt er. "Es wird so viel Energie in die Herstellung von Geräten gesteckt, und dann werden sie einfach in den Müll entsorgt", ist er fassungslos.

Michael Carras aus Wendisch Rietz ist von Anfang an dabei. Wann das war, weiß er nicht mehr genau. "Vor vier oder fünf Jahren?", vermutet er. Gelernt hat er eins in der PGH Motor, bevor er sich 1979 in seinem Haus mit Ehefrau Sylvia selbstständig machte. Sein Spezialgebiet waren Simson-Mopeds, "heute Kultfahrzeuge", sagt er lächelnd. Ins Repaircafé ist er mit einem ganzen Werkstattwagen gekommen, den er auf einem Hänger transportiert hat. "Ich repariere alles Mechanische, auch Fahrräder, und ich schleife Messer und Scheren", zählt er auf.

Der Kaffee für die Besucher, um die Wartezeit gemütlich zu überbrücken, wird aus einer Spendenbüchse finanziert. Dazu gibt es Kuchen, den Petra Hintze, Constanze Aigensberger oder Ursula Schäfer – die guten Seelen vom Haus der Begegnung – gebacken haben. So herrscht immer gute Stimmung im Repaircafé.

Nächstes Repaircafé: 9. November, 14 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, am Markt 4, in Storkow