Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Areal "Die Andere Welt" in der Garzauer Straße 20 in Strausberg, wo einst das Fernmeldezentrum der DDR-Post stand, hat die Chance, im nächsten Jahr ein Baustein des Themenjahrs "Krieg und Frieden" im Kulturland Brandenburg zu werden. 75 Jahre nach dem Kriegsende wollen die Theatermacherinnen Inés Burdow und Melanie Seeland mit Unterstützung des Grundstückseigentümers Matthias Merkle auf dem Gelände den Kalten Krieg erlebbar machen und dann im Theater in einem Stück dramatisch reflektieren.

Wieder ein Recherchestück

Dies ist eines der Vorhaben für das nächste Jahr, die die beiden Schauspielerinnen am Sonnabend am Rande des Theaterfestes der Anderen Welt Bühne kurz anrissen. Um das Gelände zu solch bewusstseinsbildender Funktion bringen zu können, sind allerdings noch viele Hürden zu nehmen. Im Zusammenhang mit diesem Stück haben sich die Theatermacherinnen für das nächste Jahr wieder vorgenommen, die Erfahrungen und Sichten der Straus­berger und anderen Brandenburger einzubeziehen: "Es soll wieder ein Recherchestück werden", sagt Melanie Seeland. In der mit sechs Monaten längsten Spielzeit seit Eröffnung 2017 war es das Stück zum Mauerfall "Horror Vacui?", in das Antworten aus Fragebogen-Aktionen und Aussagen aus Workshops eingeflossen sind. Für ein Stück zur Reflexion des Kalten Krieges dürfte die Recherche in Strausberg reichhaltig ausfallen.

Eine ganz andere Inszenierung ist mit Jens Bluhm im neuen Jahr geplant: Er will Schillers Drama "Die Räuber" adaptieren und ausschließlich von Frauen spielen lassen. "Es wird eine Auseinandersetzung mit tradierten Rollenbildern in Schillers Sprachduktus der Räuber", stellte Melanie Seeland in Aussicht.

In Kooperation mit dem Verein Theaterland, mit dem in der zu Ende gegangenen Spielzeit der Ost-Western "Die Überflüssigen" sehr erfolgreich inszeniert wurde, ist wieder ein Stück verabredet: Der Victor-Hugo-Roman "Der letzte Tag eines Verurteilten" ist ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Todesstrafe. Theaterland-Dramaturgin Monika Radl wird es bühnengerecht aufarbeiten. Und natürlich seien für die nächste Spielzeit auch wieder Lesungen, Podiumsdiskussionen und Matineen vorgesehen, sagte Inés Burdow auf Nachfrage. Und dann werde es wohl wieder einen "Diskurs-Schwank" geben: Das diesjährige Stück "Wie, wenn nicht warum?" von Frau Pike, spontan niedergeschrieben und prominent in Szene gesetzt, hat mit seinem Erfolg dazu ermutigt.

Sigmund Jähns gedacht

Zuvor hatten die zahlreichen Gäste des Theaterfestes eine Lesung im Gedenken an Sigmund Jähn erlebt. In seinen verschmitzten und selbstironischen Antworten in einem längeren Gespräch wurde noch einmal der bescheidene und humorvolle Mensch Sigmund Jähn lebendig. Seine Verwurzelung in der vogtländischen Heimat und die Liebe zu den Bäumen, mit denen er das Grundstück am Straussee regelrecht zugepflanzt hatte – unter anderem mit einer Fichte aus dem heimatlichen Rautenkranz – zeigten den Besuchern noch einmal eine neue und abermals liebenswerte Seite dieses Helden wider Willen. "Seine größte Sorge war, dass ihn jemand zu wichtig nehmen könnte", sagte Inés Burdow, "vor allem er selbst."