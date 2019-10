MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit (Karl-Marx-Straße 35c) gibt es wieder Arbeits- und Lehrstellen "zum Mitnehmen" beim monatlichen Aktionstag "Jobs to go".

Jeweils von 14 bis 18 Uhr können sich alle Interessierten unverbindlich über aktuelle Ausbildungs-plätze und Jobs informieren. Mitarbeiter der Arbeitsagentur stehen für Fragen bereit und geben hilfreiche Tipps für die Bewerbung.

Auch wer nicht mehr pendeln will, unzufrieden mit den Rahmenbedingungen in seinem aktuellen Job ist oder sich beruflich verändern möchte, sollte die Veranstaltung nutzen. Wer sich gleich arbeitsuchend meldet, kann auf Wunsch zukünftig kostenlos neue Jobangebote per Post nach Hause erhalten, die auf sein Bewerberprofil passen