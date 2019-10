In Treskow wurde am 12.10.2019 der neue Übungsturm der Feuerwehr Neuruppin eingeweiht. © Foto: Holger Rudolph

Holger Rudolph

Treskow Sehr gut besucht war am Sonnabend die Feier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Neuruppiner Feuerwache Süd-West im Treskower Gewerbegebiet. Dort ist der dritte Löschzug der Ortsteile Treskow, Stöffin und Buskow zu Hause (RA berichtete).

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten war am späten Vormittag die festliche Übergabe des zwölf Meter hohen Übungsturms auf dem Gelände. Dessen von der Stadt Neuruppin bezahlter Bau kostete 210 000 Euro. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) beteiligte sich daran über die Stiftung Soziales Neuruppin mit 30 000 Euro. Bereits seit dem Frühjahr üben die Neuruppiner Feuerwehrleute im Turm. Der für diesen Ausbildungspart zuständige Oberbrandmeister Dirk Witzlau kümmert sich darum, dass alle Einsatzkräfte in regelmäßigen Abständen im vier Etagen hohen Turm trainieren können. Immer dienstags, oft auch noch zusätzlich am Sonnabend, üben die Brandbekämpfer aus der gesamten Stadt Neuruppin und ihren Ortsteilen dort. Früher mussten sie bis nach Kyritz fahren, um verschiedene Formen der Rettung praxisnah üben zu können. Witzlau lobte: "Es ist eine super Leistung, die durch die Stadt Neuruppin für unsere Ausbildung erbracht wurde. Der Turm erleichtert die Ausbildung ganz erheblich."

Training für den Ernstfall

Weil in allen Etagen des Übungsgebäudes Wasseranschlüsse vorhanden sind, können Löscheinsätze nahe an der Realität trainiert werden. Im Ernstfall zu beherrschen sind zudem verschiedene Formen der Selbstrettung sowie der Rettung von Personen aus Gebäuden. Außerdem kann eine komplette Etage unter Rauch gesetzt werden. Im Ernstfall komme es häufig zu derart eingeschränkten Sichtverhältnissen, erläuterte Witzlau. Die Wehrleute zeigten dem Publikum unter anderem, wie sich im Ernstfall Einsatzkräfte oder Bewohner aus Gebäuden per Seil retten lassen. Falls keinerlei Seile vorhanden sein sollten, reicht notfalls auch ein Feuerwehrschlauch als Rettungsmittel, wie die Wehrleute eindrucksvoll, am Schlauch hangelnd, demonstrierten.

Bis zum späten Nachmittag feierten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer das zehnjährige Bestehen der Wache Süd-West und die offizielle Inbetriebnahme des Übungsturms. Viele Neuruppiner nutzten an diesem Tag die Chance, sich die modern ausgestattete Wache anzuschauen und mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften über deren verantwortungsvolle Aufgabe ins Gespräch zu kommen.