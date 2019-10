Schlagerhitparade in Neuruppin © Foto: Eckhard Handke

Michael Hirte bei der Schlagerhitparade in Neuruppin © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Ort Sascha Heyna, auch als Moderator beim Verkaufssender QVC bekannt, präsentierte am Samstagnachmittag im ausverkauftem Kulturhaus Stadtgarten "Die große Schlager Hitparade". Mit einem Medley von Stimmungsliedern begrüßte der singende Moderator Heyna die 600 Schlagerfans in Neuruppin.

Leider musste Sascha Heyna den Zuhörern auch gleich noch die Absage vom Publikumsliebling Patrick Lindner verkünden. Den Grund überbrachte Lindner per Videobotschaft. Der Schlagerstar entschuldigte sich beim Neuruppiner Publikum diesmal nicht dabei zu sein, weil er zur Beisetzung von Karel Gott in Prag weilt. Dafür zeigte das Publikum Verständnis und das Programm wurde für eine Schweigeminute unterbrochen, während der auf einer großen Videowand ein Porträt des tschechischen Musikers eingeblendet war.

Anschließend gestalteten Schlager-Ikone Ireen Sheer, G.G. Anderson, Michael Hirte und Sandro die Show in der Fontanestadt. Mundharmonika-Spieler Michael Hirte begeisterte mit "Der Junge mit der Mundharmonika" und "Schön war die Zeit". Beim Volkslied "Glück auf der Steiger kommt" sangen die Zuschauer mit. Und auch das "Ave Maria" gab es an diesem Nachmittag per Mundharmonika.

Mit viel Temperament sang Ireen Sheer im Anschluss viele ihrer Hits von "Showtime", "Feuer" bis zu "Kopfweh". Die Sängerin bekam so viel Applaus, dass sie zur Freude der Zuhörer schon vor der Pause zwei Zugaben darbieten musste.