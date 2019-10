GZ

Zehdenick Ein Ehestreit, der am Freitag verbal in einer Wohnung an der Zehdenicker Ringstraße begonnen hatte, wurde am Sonnabend mit Pfefferspray fortgesetzt.

Nach dem Streit am Freitag hatte die Frau ihre Wohnung verlassen und schlief bei einem Nachbarn. Sonnabendmittag wollte der 45-jährige Ehemann dann mit seiner Frau sprechen und sich gewaltsamen Zutritt zur Wohnung des Nachbarn verschaffen. Der 39-jährige Nachbar öffnete die Tür, verwehrte dem Ehemann aber den Eintritt. Die 31-jährige Frau sprühte derweil Pfefferspray in Richtung ihres Mannes. Dabei wurden dieser und der Nachbar verletzt. Der betrunkene Ehemann ließ sich im RTW behandeln. Die Ehefrau verließ die Wohnung. Da bis zum Eintreffen der Polizei der Flur nicht gelüftet wurde, erlitten drei der vier Beamten Atemwegsreizungen.