Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Volkshochschule Havelland hat am 24. Oktober in Falkensee ein Ärzteteam des Spandauer Waldkrankenhauses zu Gast. Dieses wird in einem kostenfreien Vortrag über das Thema Durchblutungsstörung - Beinschmerzen beim Gehen informieren. Der Vortrag findet in der Falkenseer Stadtbibliothek am Gutspark statt und beginnt um 19 Uhr.

Als Alarmzeichen für die so genannte "Schaufensterkrankheit" gilt es, wenn beim Gehen in einem oder beiden Beinen zunehmende Schmerzen auftreten.Die Ursache ist eine Störung der Durchblutung in den Schlagadern der Beine. Auslöser können Rauchen, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und/oder Übergewicht sein. Unbehandelt schreitet die Erkrankung weiter fort; schlimmstenfalls entwickeln sich nicht heilende Wunden.

Als Experten stehen in der Reihe der VHS-Gesundheitsvorträge diesmal zur Verfügung: Dr. med. Adam Czerwinski (Leitender Gefäßchirurg), Claas Lüdemann (Leitender Angiologe), Dr. med. Christian Rosenberg (Chefarzt) und Dr. rer. nat. Frank-Timo Lange, MBA (Sporttherapeut).

Auch wenn die Veranstaltung kostenlos ist, bittet die Volkshochschule um eine vorherige Anmeldung unter 03321/4036712 oder per E-Mail an vhs@havelland.de.