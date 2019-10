Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Während die Polizisten am Oranienburger Skaterpark für Ordnung sorgen wollten, zerstachen ein 16- und ein 22-Jähriger den Reifen des Streifenwagens.

Die Beamten wurden gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen in die Albert-Buchmann-Straße zum dortigen Skaterpark gerufen. Während Sie die dortigen Jugendlichen wegen Ruhestörung ermahnten, hörten sie plötzlich einen Knall aus Richtung ihres Streifenwagens. Dort hatten offenbar ein 16- und ein 22-Jähriger mit einem Messer den Autoreifen am Polizeiwagen zerstochen. Beide flüchteten, konnten aber in der Nähe geschnappt werden. Das Messer wurde konfisziert, der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.