Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Über den Besuch von Hexen, Zauberern, Zombies, Vampiren, Geistern und anderen schaurigen Gestalten freut sich der Förderverein der Falkenseer Stadtbibliothek am 30. Oktober. Dann wird zur Gruselnacht der Autor und Fotofachgeschäftsbetreiber Andreas Kohn aus seinem Buch "Die Zombicalypse naht" lesen, während ein Buffet mit gruseligen Kleinigkeiten dafür sorgt, dass niemand verhungern muss. Die Gruselnacht einen Tag vor Halloween in der Bibliothek am Gutspark beginnt um 19 Uhr.

Andreas Kohn lebt und arbeitet in Falkensee. Seit einigen Jahren schreibt er nebenberuflich Science Fiction und Horror-Romane, die er eigenständig veröffentlicht. Die Buchreihe "Zombiecalypse" spielt zwei Jahre nach dem Ausbruch einer weltweiten Pandemie. Der überwiegende Teil der Menschen hat sich in Zombies verwandelt, während die letzten lebenden Menschen um ihr Überleben kämpfen.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter 03322/22589 oder via E-Mail an stadtbibliothek@falkensee.de wird gebeten.