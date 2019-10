Silvia Passow

Schönwalde-Glien Das große Los bei einer Lotterie abräumen, so etwas passiert doch immer nur den anderen. Diesmal geschah es genau hier, in der Nachbarschaft. In Schönwalde-Glien wurden am Samstag 600.000 Euro durch die Deutsche Postcode Lotterie an Losinhaber ausgeschüttet. Zusätzlich bekommen auch gemeinnützige Projekte aus der Region eine Finanzspritze.

Dem Traum vom Eigenheim nähergekommen ist ein junges Paar aus Schönwalde, dass den Hauptpreis von 300.000 Euro gewann. Ihnen kam der warme Geldregen gerade Recht. Die junge Familie erwartet in wenigen Wochen Zuwachs. Ihr großer Traum ist ein Häuschen im Grünen. Mit dem Gewinn ist dieser Traum vom Eigenheim in greifbare Nähe gerückt.

Doch eigentlich schwelgt fast ein ganzes Dorf im Glück. Denn neben dem Hauptgewinn von 300.000 Euro wurde die gleiche Summe noch einmal auf rund 80 Schönwalder aufgeteilt. Jene, die mehr als ein Los gekauft hatten, konnten sich über größere Gewinne freuen. Verteilt wurden die Gewinne am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz neben dem Rathaus. Es gab Blumen für die Gewinner und auch kulinarisch wurden die Schönwalder versorgt. Auch Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ist gekommen. Er selbst hat zwar nicht gespielt und somit nicht gewonnen, den glücklichen Gewinnern gratulieren, ließ er sich aber nicht nehmen. "Und gleich noch erwähnen, dass wir gern Spenden für die Kitas entgegennehmen", sagt er lachend.

30 Prozent des Losbetrages fließen übrigens in ein gemeinnütziges Projekt in der Region. Wobei mit Region das Bundesland, in dem der Gewinn erzielt wurde, gemeint ist. In Brandenburg wurden von der Deutschen Postcode Lotterie bisher mehr als 800.000 Euro Fördermittel verteilt. Die geförderten Projekte arbeiten in den Bereichen Chancengleichheit, Natur- und Umweltschutz und sozialer Zusammenhalt. So wurden im Jahr 2018 Sportgruppen für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung mit 35.000 Euro gefördert. Für den Schreiadlerschutz in der Uckermark gab es 20.000 Euro von der Postcode Lotterie.

Auch die "GemüseAckerdemie Ackerdemia" wurde bereits aus den Lotto-Mitteln gefördert. Sina Muster von der "Ackerdemia" erzählt, warum es geht: "Wir ackern mit Kindern und Jugendlichen. Sprich, wir gehen mit ihnen raus aufs Feld und bauen Lebensmittel an. Damit wollen wir die Wertschätzung für natürlich produzierte Lebensmittel bei den Kindern steigern." Mit ihrem Projekt beackert sie 111 Schulen in Berlin und Brandenburg. Nach Schönwalde hat sie eines ihrer Maskottchen, Orangela Mörkel, eine Stoffmöhre, mitgebracht.

Die Deutsche Postcode Lotterie hat nichts mit der deutschen Post zu tun. Sie gehört zu den sogenannten Sozial-Lotterien. Je mehr Teilnehmer dabei sind, also Lose kaufen, je höher die Gewinne für Privatpersonen und die gemeinnützigen Organisationen. Die Idee der Postcode Lotterie kommt aus den Niederlanden, sie ist inzwischen auch in Schweden, Großbritannien und Norwegen bekannt. In Deutschland kann seit 2016 gespielt werden.

Da es hierzulande keine Postcodes gibt, wird mit der Postleitzahl und einem Kürzel aus zwei Buchstaben, welche für die Straße stehen, gespielt. Wer Postleitzahl und Kürzel hat, bekommt die 300.000 Euro. Unter jenen, die im Gebiet der Postleitzahl wohnen und ein Los gekauft haben, werden weitere 300.000 Euro verteilt. Bis zu drei Lose kann eine Person erwerben. Das erklärt, warum manche mehr bekommen als andere.

In Deutschland werben Katarina Witt, Kai Pflaume und Toni Kroos für die Postcode Lotterie. International zählt die Lotterie die Schauspieler Emma Thompson, Leonardo di Caprio und George Clooney, wie auch den 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, zu ihren Botschaftern. Über die sozialen Projekte, die gefördert werden sollen, entscheidet ein unabhängiger Beirat unter Vorsitz der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU).

Möglicherweise kennt der eine oder andere die Werbespots der Deutschen Postcode Lotterie. Auch in Schönwalde wurde, so wie in diesen Werbebeiträgen, ordentlich gejubelt und das Ganze gefilmt. Laut Postcode-Pressesprecherin Janina Stanton war das Deutsche Postcode Team innerhalb kurzer Zeit zum dritten Mal im Raum Berlin/Brandenburg. Ein Lauf? Sie lacht, schon möglich. Auf jeden Fall erhöhE sich ab Dezember die Gewinnsumme, sagt sie.

