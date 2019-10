Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mitten in einem Forst ist am Montag ein Dienstwagen des Landesbetriebes Forst Brandenburg in Flammen aufgegangen. Der Nissan Qashqai war in einem Waldstück an der B 87, nahe der Zufahrt zum Gut Zeisigberg, auf Dienstfahrt unterwegs. Die Fahrerin nahm plötzlich Brandgeruch wahr, stoppte und stieg aus – da schlugen schon erste Flammen aus dem Motorraum. Sie alarmierte die Feuerwehr und es gelang ihr noch, ihren Hund aus dem Auto zu retten und wichtige Utensilien an sich zu nehmen.

Bei der Feuerwehr ging die Alarmmeldung um 11.11 Uhr ein. Die Ortswehren Müllrose, Ragow und Merz fuhren zum Brandort. Das Tanklöschfahrzeug aus Ragow wurde nachgeordert für den Fall, dass mehr Wasser gebraucht würde. "Wir haben das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume verhindern können", berichtet Einsatzleiter Marco Hilse, stellvertretender Ortswehrführer in Müllrose. Da es kurz zuvor eine andere Alarmierung gegeben habe, die wieder aufgehoben wurde, habe die Ortswehr Müllrose mit der Alarmierung sofort starten können. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden.